Thibau Nys, zonder bagage en vechtend tegen ziekte, maar wel ambitieus voor Noorwegen: "Verwacht er veel van"

Een beetje in de schaduw van de heroptredende Wout van Aert staat ook Thibau Nys vanaf morgen aan de start van de Ronde van Noorwegen. Nys vloog door de Ronde van Hongarije, wil hij dat nu ook in het Hoge Noorden doen?

Geen vlekkeloze aanloop naar de Ronde van Noorwegen voor Thibau Nys. "Ik moest op weg naar hier een overstap maken en daarbij is mijn bagage zoek geraakt."

"Ik heb hier nu enkel koersschoenen, de rest komt hopelijk in de loop van de week nog. Niet ideaal, zo één dag voor de koers, als je wat moet improviseren."

Nys worstelde de voorbije dagen ook wat met ziektekiemen. "Ook dat is niet ideaal, zeker niet als je net van een hoogvorm komt waarin je je bijna onoverwinnelijk voelt."

"Maar het is niet zo dat dat mij in de weg mag zitten. Ik ben klaar om te koersen, heb er heel veel zin in. Ik verwacht er veel van. Er zijn heel wat ritten die binnen mijn mogelijkheden liggen. Dan denk ik aan rit 1, 2 en 4. Maar de benen bepalen alles."