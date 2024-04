Val in slot, maar geen tijdverlies: dankzij UCI-regel kwam Van Dijk goed weg na ploegentijdrit

ma 29 april 2024 13:42

Ellen van Dijk en Elynor Bäckstedt hebben gisteren geen tijd verloren in de ploegentijdrit van de Vuelta, ondanks een val in de slotkilometer. Renners of rensters die pech kennen in de laatste kilometer krijgen dezelfde eindtijd als de ploegmaten. Lidl-Trek won de proef tegen de klok.

Even terug naar zondagavond rond 17.30 uur. Lidl - Trek zet de snelste tussentijd neer en is ook op weg naar ritwinst. Dat was tot Ellen van Dijk en Elynor Bäckstedt ten val kwamen in de laatste bocht, op 300 meter van de streep. Uiteindelijk won Lidl-Trek nog met 9 honderdsten voorsprong op Visma-Lease a Bike. Zo bezetten de rensters van Lidl-Trek de eerste posities in het klassement. Van Dijk en Bäckstedt kwamen een eind achter hun ploegmates aan, maar staan er ook tussen. De reden? Een kleine noot in het reglement van de UCI. "In geval van een val, een lekke band of mechanische pech na het passeren van de rode vod, krijgt deze renner of renster dezelfde tijd als de renners waarbij hij of zij reed." Of eenvoudiger gezegd: een val of pech in de laatste kilometer heeft geen invloed op je eindtijd. Zelfs als een renner of renster niet kan finishen door de val, wordt die eindtijd ook aan de pechvogel gegeven. Veel invloed zal het niet hebben op het eindklassement. Van Dijk en Bäckstedt zijn op papier vooral knechten voor Elisa Longo Borghini en Gaia Realini.

