Leandro Trossard verrast Hollywood-ster en Arsenal-fan Anne Hathaway: "Zo cool"

Leandro Trossard is goed op dreef bij Arsenal en de Belg heeft ook fans in Hollywood. Vorige week vierden Anne Hathaway en Nicholas Galitzine een doelpunt van de Belg tegen Chelsea net voor een interview. De video werd online gretig gedeeld en nu heeft Trossard zelf ook gereageerd. Tot grote vreugde van de twee acteurs/fans.

Hathaway en Galitzine zijn hun nieuwe film "The idea of You" aan het promoten en moeten dus heel veel interviews geven. Vorige week viel hun interview samen met de match van Arsenal tegen Chelsea. En die wilden de acteurs niet missen.

Net voor de start van het interview kregen ze te horen dat Trossard de score geopend had. "I love you", juichte Hathaway.

De Rode Duivel kreeg het clipje zelf ook te zien en als verrassing nam hij ook een video op voor de twee acteurs. "Ik vond de viering heel tof", zei Trossard. "Blijf voor ons supporteren en tot snel in het stadion!"

De twee waren duidelijk blij verrast. "Zo cool, ik zit hier te trillen", zei Hathaway. Galitzine was "startstruck".