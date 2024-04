Landgenoot Zeb Jacobs (29) komt aan hoofd jeugdacademie van Feyenoord

Zeb Jacobs is door Feyenoord aangesteld als nieuwe Head Of Academy. De 29-jarige Belg ondertekent in Rotterdam een contract tot midden 2027. Jacobs komt over van Rangers in Schotland, de club van Philippe Clement. Jacobs heeft ook een verleden bij KV Mechelen en Antwerp.

"Als een grote club als Feyenoord zich voor je meldt dan is dat niet alleen een compliment maar ook een prachtige kans", zegt Jacobs over zijn aanstelling bij Feyenoord, uittredende kampioen en huidige nummer twee in de Eredivisie.

Zeb Jacobs is in eigen land geen erg bekende naam, maar op zijn 29e heeft hij toch al een aardig palmares. Zo werkte hij in België bij KV Mechelen als Technical Coach en als Academy Director bij Antwerp.

De voorbije jaren bekleedde Jacobs verschillende functies bij de Rangers, met als meest recente ook die van Academy Director.

"Feyenoord heeft een jeugdopleiding met een uitstekende staat van dienst en prachtige faciliteiten. Het is voor mij een eer om samen met alle coaches en overige staf Varkenoord, dat al vele grote talenten voort heeft gebracht, naar het volgende niveau te brengen en zo de verbindingsschakel naar en levensader van Feyenoord 1 te zijn. Een mooie uitdaging, waar ik heel veel zin in heb."

Jelle Goes, recruitment & development manager bij Feyenoord, vult aan. "'Na een zorgvuldige selectieprocedure hebben we met Zeb een uitstekende opvolger van Rini Coolen in huis gehaald. Jacobs heeft in korte tijd een goede reputatie opgebouwd en veel ervaring opgedaan bij de jeugdopleidingen van diverse aansprekende clubs. Met zijn achtergrond en visie denken we dat hij goed zal passen binnen Feyenoord Academy, zodat we voort kunnen bouwen op de al succesvol ingeslagen weg."