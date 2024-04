Drie Belgische olympiërs slaan EK zwemmen over, Vanotterdijk wel naar Belgrado

België stuurt 10 zwemmers naar het EK in Belgrado (10-23 juni), maar Roos Vanotterdijk is de enige met een olympisch ticket in het gezelschap.

Zoek niet naar Lucas Henveaux, Valentine Dumont en Florine Gaspard in Belgrado. Zij slaan het EK over om zich volledig te focussen op de Olympische Spelen in Parijs.

Roos Vanotterdijk reist in aanloop naar de Spelen wel af naar Belgrado. Ze is ingeschreven op de 50 en 100m vlinderslag en 100m rugslag.

Ze krijgt het gezelschap van Camille Henveaux (400m vrij), Lucie Hanquet (800m en 1.500m vrij), Grace Palmer (800m vrij, 100m en 200m school), Alisée Pisane (800m en 1.500m vrij), Vincent Van Hooydonck (50m vrij), Leo Verschooten (50m vrij) en Noah Verreth (50m vlinder, 100m rug).

In het artistiek zwemmen verdedigt Renaud Barral de Belgische kleuren. Hij werkt de technische solo af op 11 juni en twee dagen later de vrije solo. Logan Vanhuys zwemt de 10 km in open water op 12 juni.

Gewoonlijk wordt een EK in een olympisch jaar in de maand mei gehouden, maar de Europese federatie (LEN) moest na de oorspronkelijke toewijzing aan het Russische Kazan op zoek naar een nieuwe gastheer.

Met de Spelen voor de deur, beslisten sommige zwemmers daarom te passen voor de Europese titelstrijd. "Uitzonderlijk is er rekening gehouden met extrasportieve omstandigheden, voornamelijk in functie van de voorbereiding op de Olympische Spelen", stelt de Belgische bond.

Jongeren Sarah Dumont, vijfvoudig Belgisch kampioene, en Pauline Zeller beslisten ondanks hun kwalificatie voor Belgrado dan weer de voorkeur te geven aan het EK junioren in Vilnius (2 - 7 juli).

Het EK eindigt op 23 juni, tevens de laatste dag om een olympische limiet te zwemmen.