Uit woelige wateren, maar nog geen brevet: de Belgische balans na het WK zwemmen

Na het WK zwemmen heeft België opnieuw een uithangbord. Lucas Henveaux wierp zich op als het gezicht van de volgende generatie, die met z'n vieren naar de Spelen in Parijs gaat. Tijd voor hoerastemming? "Er is 15 keer in het water gesprongen en er kwamen maar twee PR's uit", oordeelt zwemanalist Sidney Appelboom in Sporza Daily.

Een finaleplek voor Lucas Henveaux op de 400 meter vrije slag - gevolgd door een Belgisch record en 5e plek. Ook een halve finale op de 200 meter vrije slag, net als Valentine Dumont en Fleur Vermeiren op de 50 meter schoolslag. Op papier zien de WK-prestaties van de Belgen er allerminst somber uit. "Dat is op zich wel naar verwachtingen", deelt Kim Van Malderen, teammanager van de Belgische Koninklijke Zwembond. "Alleen hadden we wel gehoopt op nog wat extra halve finales. En uiteraard dat de twee dames-estafetteteams zich toch hadden gekwalificeerd voor de Olympische Spelen." Je merkt het. Ondanks de knalprestaties van de 23-jarige Henveaux én de vier zwemmers die zich plaatsten voor Parijs '24, komt België toch met een dubbel gevoel terug uit Doha. "Aan hem gaan we nog veel plezier beleven", weet ook kenner Sidney Appelboom. De andere zwemmers hebben allemaal hun eigen verhaal. "Roos Vanotterdijk zwom geen halve finales, maar was toch redelijk als je haar trainingsarbeid en beslommeringen met haar coach in rekening brengt. Toch vraag ik me af of het goed komt voor de Spelen." "Dan zijn we aanbeland bij Valentine Dumont. Zij zwom Belgische records voor het WK, maar op D-day blijft ze daar anderhalve seconde boven. Tot slot zwom Florentine Gaspard niet, wat een faliekant gemis was voor kwalificatie bij de estafetteploeg." Het rapport? "België heeft 15 keer in het water gesprongen, maar er zijn maar twee persoonlijke besttijden uitgekomen. Dan is dat een mager WK", oordeelt Appelboom.

Ik blijf het zeggen: er is geen beleid. Men doet nog altijd maar wat aan de top. Sidney Appelboom