En of het koud is: renners passeren sneeuwtapijtje op Ardense heuvels, in Luik gelukkig beter weer

Woensdag zagen we een apocalyptische Waalse Pijl, ook in Luik-Bastenaken-Luik moeten de renners vrieskou en sneeuw trotseren. Onder meer op de Col du Rosier was er sprake van smeltende sneeuw en bij momenten zelfs hagel. In Luik is het ondertussen iets beter. Wie kan het best met deze omstandigheden overweg?