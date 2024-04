Ex-nummer 1 van de wereld Garbine Muguruza stopt met proftennis

Garbine Muguruza heeft op een persconferentie in Madrid laten weten dat ze niet terugkeert op het tennisterrein. De Spaanse speelster won in haar carrière Roland Garros en Wimbledon.

Begin deze maand had Garbiñe Muguruza aangekondigd dat ze een break nam. Nu kondigt 30-jarige tennisster aan dat het goed geweest is.

"Ik mis niet echt de discipline en het leven dat ik leidde", vertelde Muguruza. "Ik heb begrepen dat ik na toptennis toe ben aan een ander hoofdstuk."

Muguruza won Roland Garros (in 2016) en Wimbledon (in 2017). Op de Australian Open stond ze een keer in de finale: in 2020 tegen Sofia Kenin.