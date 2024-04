Zelfs autorit van 1.100 km kon Mauri Vansevenant niet van opsteker in Amstel houden: "Geeft enorme motivatie"

Is de voorjaarsredder van Soudal-Quick Step opgestaan? Initieel stond de Amstel Gold Race niet op het programma van Mauri Vansevenant, maar de Belg werd er knap 4e. Daar moest hij wel een hectische voorbereiding in ellenlange autorit voor overwinnen. "Maar de motivatie is er weer om er volle bak tegenaan te gaan", deelt hij voor het tweeluik Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

"Ideaal is het zeker niet om zolang in de auto te zitten, maar niemand verwacht dat je kopman uitvalt. En blijkbaar hebben we goed werk geleverd op hoogte", knipoogt hij na zijn 4e stek.

Dat laatste stond van in het begin van het seizoen op de planning, de Nederlandse klassieker niet. Door de val van Remco Evenepoel in het Baskenland veranderde de planning voor de Belg die alleen op stage zat in Andorra.

Zijn opsteker in de Amstel Gold Race is fysiek verteerd en belangrijker: het geeft Mauri Vansevenant heel wat energie om het tweeluik Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik aan te vatten.

Al had dat ook een podium - of wie weet, zelfs winst - kunnen zijn.

"Maar alles gebeurde zo snel", relativeert Vansevenant. "Ik reageerde op de versnelling van Benoot. Achteraf had ik beter de kat uit de boom gekeken, maar dat is makkelijk gezegd. Het is jammer dat het niet helemaal gelukt is, maar het geeft hoop op de toekomst."

Want vorig seizoen was geen makkelijk jaar voor de Belg van Soudal - Quick Step door blessures: "Dus is het een opluchting. Dat beetje extra om finales te kunnen rijden, is er nu. Dat geeft veel motivatie voor de komende wedstrijden."

Plots moet hij wel het voorjaar van de ploeg opsmukken met goede resultaten. Een rol die voor extra druk zorgt?

"Het was een moeilijk voorjaar voor de ploeg. Het is niet simpel om op te boksen tegen renners van een andere categorie. Dan is het aan ons om het hoofd niet te laten zakken en ze op een andere manier pijn te doen."

"Maar mijn 4e plaats verandert niet veel. Ik wil gewoon het goede gevoel en plezier in het koersen weer terug te vinden", besluit Vansevenant.