Val hield Mauri Vansevenant van topresultaat in Waalse Pijl 2020: "Wereldrecord uit de gracht kruipen en doorrijden"

Dankzij zijn sterke prestatie in de Amstel Gold Race heeft Mauri Vansevenant zich weer op de voorgrond gefietst. Het grote publiek raakte gecharmeerd door de jonge renner van Soudal-Quick Step in de Waalse Pijl van 2020.

Hij wordt er naar eigen zeggen "nog vaak op aangesproken": de Waalse Pijl van 2020 was voor het grote publiek de eerste kennismaking met Mauri Vansevenant.



De 21-jarige neoprof glipt mee in de vroege vlucht en voelt al snel dat hij de sterkste is van de kopgroep. Op 20 kilometer van de finish in Hoei laat hij zijn laatste kompaan achter en probeert hij solo stand te houden tegen het peloton.

Maar in de afdaling richting Hoei, op 4 kilometer van de finish, schat hij een bocht verkeerd in en belandt hij in de struiken.



Vansevenant springt vliegensvlug op zijn fiets, wordt eerst bijgehaald door Rigoberto Uran en aan de voet van de Muur door het peloton.



Vansevenant zal uiteindelijk als 84e over de finish rijden, maar zijn naam is gemaakt.





"Sinds die dag is de Waalse Pijl iets speciaals gebleven. Het was mijn eerste kennismaking met het grote publiek. Ik voelde me ook supergoed. Het was een kickstart voor de rest van mijn carrière. Ik kom hier graag terug."