Mystics-brein Mike Thibault lokt met Nastja Claessens weer Belgisch talent naar VS: "Over een jaar evalueren"

di 16 april 2024 15:01

Ook voor Nastja Claessens zal de weg naar de WNBA wellicht via Washington lopen. Niet toevallig, want bij de Mystics hebben ze wel een boon voor talenten uit België. "Ze hebben daar veel goeie speelsters", lacht Mike Thibault, de General Manager van de Washington Mystics.

Emma Meesseman was de eerste Belgische bij de Washington Mystics. Tussen 2013 en 2020 speelde het boegbeeld van de Belgian Cats 7 seizoenen voor de club. In haar voorlaatste seizoen bij de Mystics kreeg ze het gezelschap van Kim Mestdagh. Samen veroverden ze in 2019 de titel in de WNBA. Het brein achter die titel was Mike Thibault, de coach met de meeste overwinningen in de WNBA-geschiedenis. Thibault is intussen niet langer de coach van de Mystics - zijn zoon Eric nam het roer over in 2023 - maar drukt nu als General Manager zijn stempel op het team.

Ik heb de kans gehad om Nastja Claessens aan het werk te zien bij de Belgian Cats. Mystics-manager Mike Thibault

Het was Thibault senior - 73 intussen - die begin dit jaar besliste om ook Julie Vanloo uit te nodigen voor het trainingskamp van de Mystics. En met Nastja Claessens heeft hij nu al voor de 4e keer zijn oog laten vallen op een speelster van de Belgian Cats. Geen toeval, want Thibault heeft wel een voorliefde voor speelsters uit Europa. "Je ziet vaak dat Europese speelsters meer allround opgeleid zijn. In Amerika worden jonge spelers misschien te snel in hokjes geduwd", vertelde hij eerder al eens. "In Europa is de opleiding veel breder en moet iedereen alles leren. Dat geeft hen een voordeel ten opzicht van onze eigen jeugd, al is dat de voorbije jaren wel verbeterd in de VS."

Je ziet vaak dat Europese speelsters meer allround opgeleid zijn. In Amerika worden jonge spelers misschien te snel in hokjes geduwd. Mike Thibault

Met Nastja Claessens hoopt Thibault opnieuw zo'n Europese parel gevonden te hebben. En hij weet weet welk vlees hij in de kuip, want hij was begin februari assistent-bondscoach van Team USA tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen. "Daar heb ik de kans gehad om haar aan het werk te zien in de voorbereiding van de Belgian Cats", vertelt Thibault. "Nastja is een heel goeie en jonge speelster." Voor Claessens - de dochter van Waregem-coach Frederic Claessens en voormalig Belgian Cat Irina Medvedeva - komt de stap naar de WNBA nu nog iets te vroeg. "Ze zal dit jaar nog niet naar ons komen, wellicht pas over 1 à 2 jaar", zegt Thibault. "Haar lichaam is nog in volle ontwikkeling. Ze is ook nog maar 19, dat is heel jong."

Het plan is dat Nastja deze zomer in Europa blijft. Over een jaar zullen we evalueren waar ze staat. Mike Thibault