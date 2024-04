Nastja Claessens naar WNBA? Washington Mystics draft Belgisch toptalent: "Ik ben zo blij"

di 16 april 2024 08:59

Niet alleen voor Caitlin Clark was de WNBA Draft een historische avond, ook voor Nastja Claessens kwam een droom uit. Het 19-jarige Belgische talent werd als 30e gekozen door de Washington Mystics. Het is wel nog niet meteen duidelijk of de Belgian Cat al meteen naar de WNBA trekt of pas in de toekomst.

Claessens is onmiskenbaar een basketbaltopper: vorig seizoen werd de power forward de eerste speelster die zowel Belofte als Speelster van het Jaar werd in België.



Het voorbije seizoen ging grotendeels de mist in met een hardnekkige polsblessure. Die liep ze op 6 november op bij de nationale ploeg.



Claessens, die verhuisde van Waregem naar Castors Braine, was er begin februari bij op de OKT in Antwerpen, waar de Cats zich plaatsten voor de Olympische Spelen, maar haar speeltijd was beperkt.



Ze speelde dit seizoen 8 competitieduels, goed voor gemiddeld 14,5 punten, 4,5 rebounds, 2 assists en 1,3 steals. In 5 Eurocup-matchen kwam ze tot 12,8 punten, 2,6 rebounds, 2,4 assists en 1,4 steals gemiddeld.



Eind februari zette ze door nieuwe polsproblemen een punt achter haar seizoen. Ze ging onder het mes en is momenteel volop aan het revalideren.



(lees voort onder foto)