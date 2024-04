De sterren voor de Waalse Pijl (m): kan Pidcock de dubbel pakken of steekt Skjelmose daar een stokje voor?

Na de Amstel Gold Race beginnen we aan het laatste tweeluik van het klassieke voorjaar. De eindwinst in de Waalse Pijl, op de moordende Muur van Hoei, is vaak weggelegd voor de lichtgewichten uit het peloton en dat zal volgens onze sterren dit jaar niet anders zijn.

Dat de winnaar van de Amstel Gold Race vaak gebombardeerd wordt tot favoriet in de Waalse Pijl lijkt op papier logisch, maar een dubbel lukte slechts 2 keer in de laatste 15 jaar, met Tadej Pogacar in 2023 en Philippe Gilbert in 2011.

Met Tom Pidcock behoort dat dit jaar wel opnieuw tot de mogelijkheden. De Brit steekt in bloedvorm en hij is optimaal gebouwd voor de Muur van Hoei: licht en explosief.

In de uitslagen van de Waalse Pijl zien we dat de beste uitslag van Pidcock een 6e plaats is in 2021. Nu hij echt gepiekt heeft naar deze wedstrijd en Luik-Bastenaken-Luik moet winst tot de mogelijkheden behoren.

Mattias Skjelmose kreeg in de Amstel ook al drie sterren achter zijn naam en dat betekent dus dat hij in vorm is. In de Amstel lukte het niet, maar de aankomst op de Muur van Hoei ligt de explosieve Deen van Lidl-Trek veel beter.

Dat hij vorig jaar tweede werd na de ongenaakbare Tadej Pogacar is een bevestiging van deze stelling. En: de Sloveen is er dit jaar - gelukkig voor de rest - niet bij.