BEKIJK - De rode kaart die de remonte inluidde: Barca-verdediger Araujo begaat cruciale fout

Barcelona zal met veel pijn in het hart terugkijken naar dit moment. Terwijl de Catalanen alles onder controle leken te hebben tegen PSG ging verdediger Araujo na een half uur pijnlijk in de fout. Hij trok de doorgebroken PSG-aanvaller Barcola omver en kreeg daarvoor een rode kaart. Het begin van het einde voor Barcelona in de kwartfinale van de Champions League. Bekijk de fase hieronder.