Na de remontada nu de remonte: PSG en Mbappé knallen tienkoppig Barcelona uit de Champions League

Een comeback voor de geschiedenisboeken. Treurde PSG 7 jaar geleden na die historische remontada, dan nam het nu revanche op Barcelona met een geweldige remonte. De Spanjaarden kwamen nochtans op voorsprong via Raphinha, maar een rode kaart voor Araujo veranderde alles. Dankzij het overtal schoten de Parijzenaars nog vier keer raak - inclusief 2 stuks van Mbappé. Wordt dit dan eindelijk het seizoen van PSG in de Champions League?

Opvallend: PSG is na twee jaar afwezigheid terug in de halve finale, voor de derde keer in vijf jaar. Met Dortmund wacht een haalbare tegenstander, al wordt voetbal nog steeds op het veld gespeeld.

Sleutelmoment: Bij 1-0 en flink wat controle voor Barcelona gaat Ronald Araujo in de fout wanneer Barcola doorbreekt. Rood is fair en billijk, maar kantelt de match wel volledig in het voordeel van PSG.

Het kan keren, het ene moment sta je als Barcelona voor, met wind in de zeilen. Het volgende zie je Araujo hangen aan de schouder van jonge Fransman Barcola en sta je met tien. Een uur en nog wat later tikt Kylian Mbappé de vierde van de avond en de 4-6 over twee wedstrijden binnen.

Vergis je niet, dit is niet meer het PSG van Neymar en Messi waar de bal geleverd moet worden. De lopers stonden op het veld en dreven Barcelona plat met de rug tegen de muur.

Brand in de zestien van Barcelona dus, brand overal eigenlijk. Ons toetsenbord rookte.

In een waanzinnige zeven minuten bracht Vitinha PSG voor op de avond, en op 4-4 on aggregate. Gundogan raakte amper een minuut later de buitenkant van de paal, en zag hoe zijn coach rood pakte. Xavi stampte Champions League-decor de lucht in en mocht Araujo gaan zoeken.

Wie weet een geluk, want zo zag hij waarschijnlijk niet hoe Cancelo veel te makkelijk Dembélé onderuithaalde in de zestien. Het moment voor Mbappé, die niet twijfelde. PSG virtueel naar de halve finale.

De Parijzenaars vergaten Barcelona af te maken, vervielen in de oude gewoonten misschien, en lieten een tienkoppig Barca zo bijna nog langszij komen. Lewandowski maakte de foute keuze, Donnarumma redde, Raphinha kruiste te veel.

Barcelona is niet de ploeg die zo'n wedstrijd afmaakt, en dus deed Mbappé dat wel op een vlijmscherpe counter.

Over and out, see you in Dortmund.