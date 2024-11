"Eindelijk" boekt Union zijn eerste Europese zege van het seizoen: "Heel trots op de manier waarop we begonnen"

Na 5 speeldagen heeft Union dan toch prijs in de Europa League. Op bezoek bij FC Twente boekte het een felbevochten driepunter, waarvoor het de basis legde in een bijzonder dominante eerste helft. "Als je een Nederlands team met de lange bal begint te zien spelen, is dat vaak een goed signaal", zag coach Sébastien Pocognoli.

Een mening die Noah Sadiki deelde, al overheerste toch ook bij hem de opluchting: "Eindelijk, de overwinning in Europa is binnen en dat is het belangrijkste", lachtte hij.

Al zag de trainer wel één minpuntje. Want zijn ploeg had voldoende kansen om "zeker een doelpuntje of twee meer te maken."

Van de ruimte in de rug van de Nederlandse defensie profiteerde het optimaal. “Ik ben heel trots op de manier waarop we deze match aangevat hebben", aldus Pocognoli.

“We hebben hen echt verrast. Als je een Nederlands team met de lange bal begint te zien spelen, is dat vaak een goed signaal", ging Pocognoli snel weer over naar het positieve dat hij wilde onthouden.

Ook de emoties bij de trainersstaf na afloop waren groot. “We zitten echt in een uitdagend seizoen als club, met veel nieuwe spelers. Nu weten we dat we op de goede weg zijn."

"Maar vandaag is niet de enige goede wedstrijd die we dit jaar al gespeeld hebben. We kunnen het ons niet gewoon niet veroorloven om 10% minder te spelen. Elke wedstrijd is intens."

"We zullen het match per match bekijken", sloot Pocognoli met een cliché af over de overwinteringskansen van Union in de Europa League.

Maker van het enige doelpunt Mohammed Fuseini zag ook dat dit "een wedstrijd was om als ploeg ons niveau op te krikken. Beetje bij beetje vinden we de connectie tussen de nieuwe spelers en de nieuwe coach."

Afspraak zondag voor alweer een nieuwe test. Dan komt Antwerp op bezoek in het Dudenpark.