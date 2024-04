Patrick Lefevere verontschuldigt zich voor vrouwonvriendelijke uitspraken: "Was nooit bedoeling om te kwetsen"

In zijn uitspraak half maart gaf de UCI niet mee om welke uitspraken het ging, Lefevere zelf licht een tip van de sluier op: "De commissie verwijst naar 2 uitspraken die ik heb gedaan: één in een artikel d.d. 3 juli 2021 in Het Nieuwsblad en één in een tv-interview d.d. 8 maart 2023 in De Afspraak", klinkt het bij de Belgische teammanager.



"Ik wil mij expliciet verontschuldigen ten aanzien van de UCI, de Ethische Commissie van de UCI en alle betrokken personen of partijen die deze uitspraken op een kwetsende manier hebben ervaren."



"De manier waarop onze ploegen werken zou ook een bewijs moeten zijn dat het nooit mijn bedoeling was om iemand te beledigen of te schaden: op heden bestaan onze wielerteams uit 74 renners en 106 fulltime medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die samenwerken in een diverse en inclusieve werkomgeving zonder onderscheid naar afkomst, geslacht of achtergrond. Op deze manier zullen we ook verder werken."