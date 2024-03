Soudal-Quick Step zoekt alternatieve tactiek voor Ronde: "Ik start al om 8 uur, dan heb ik wat voorsprong voor de finale"

Soudal-Quick Step speelt dit voorjaar tweede viool in de kasseiklassiekers, straks ook in de Ronde? "We moeten hopen dat de Paashaas goeie benen meebrengt", houdt grote baas Patrick Lefevere er de moed nog in.

Normaal gezien is het over de koppen lopen tijdens de persconferentie van Soudal-Quick Step vlak voor de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar was het opvallend rustig.

"Voor een renner is die rust aangenaam, maar er is ook een keerzijde. De aandacht is navenant onze prestaties", is Yves Lampaert realistisch.

"Winnen zondag wordt moeilijk, al hebben we met Kasper Asgreen wel een ex-winnaar en met Julian Alaphilippe nog altijd een tweevoudige wereldkampioen. We mogen de hoop niet opgeven."

Die Alaphilippe is naar eigen zeggen "niet uitzonderlijk goed". "Ik was graag beter geweest, maar ik moet me aanpassen aan mijn huidige vorm."

Alaphilippe dropt als mogelijke tactiek het modewoord 'anticiperen'. Al geeft hij er wel een andere invulling aan. "Ik ga al om 8 uur starten (meer dan 2 uur voor de officiële start, red). Dan kan ik met wat voorsprong aan de finale beginnen", zegt hij met een kwinkslag.

Ook Asgreen zint op een alternatief plan. "We zullen met iets op de proppen moeten komen, want het heeft geen zin om 'hem' (Van der Poel) zomaar te proberen volgen als hij zijn motor aanzet. Al zullen velen daar zo over denken."

Asgreen troost zich al gelukkig dat hij zondag aan de start zal staan. "De koers van woensdag plaatst alles in perspectief. Veel collega's hebben ook hard gewerkt in de winter en zij zijn er niet eens bij. Wij gelukkig wel."