Van der Poel wil nu ook toeslaan in "zijn" Amstel: "Maar ik tref er renners die beter klimmen dan ik"

vr 12 april 2024 15:16

Nadat Mathieu van der Poel de kasseiklassiekers al volledig naar zijn hand heeft gezet, hoopt de Nederlandse wereldkampioen nu ook in de Ardennen hetzelfde te doen. Te beginnen zondag in de Amstel Gold Race, een koers die op zijn lijf geschreven is. "Mijn zege in 2019 zal ik nooit vergeten."

De E3 Harelbeke, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix: in het Vlaamse voorjaar liet Mathieu van der Poel geen kruimel liggen. De Nederlandse wereldkampioen start logischerwijs ook zondag in de Amstel Gold Race als dé te kloppen man. Van der Poel pakte er in 2019 een memorabele zege en weet dat het heuvelachtige parcours hem als gegoten past. Toch waarschuwt hij ook voor de concurrentie: "We krijgen andere, misschien frissere renners", blikte hij vooruit in een perscommuniqué.



"Natuurlijk keer ik graag terug naar de Amstel Gold Race. Vooral mijn overwinning in 2019 is er een die ik nooit zal vergeten. De spectaculaire afloop spreekt nog steeds tot de verbeelding, en daarnaast was het ook mijn eerste echt grote overwinning op de weg. Dat zijn momenten die je koestert."

Het parcours in Nederlands Limburg ligt me bijzonder goed ligt. Het is een beetje zoals een mini-Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel

"Dat ik in 2022 ook vierde werd, bewijst dat het parcours in Nederlands Limburg me bijzonder goed ligt. Het is een beetje zoals een mini-Ronde van Vlaanderen, met veel bochten en steile heuvels, maar dan zonder kasseien."

Opfrisser

Woensdag ging Van der Poel een deel van het parcours verkennen. "Niet dat dat hard nodig was, want ik ken natuurlijk de wegen in Nederlands Limburg. Maar het was een goede opfrisser en dat kan nooit kwaad."

Van der Poel domineerde de voorbije weken het Vlaamse voorjaar. "Het is nu zaak om die goede vorm nog tien dagen vast te houden. En dat zal nodig zijn, want zowel in de Amstel als in Luik-Bastenaken-Luik zullen er renners zijn die beter klimmen dan ik."

