Jaar na Pogacar-rel moet Van der Poel de Gold Race in positief daglicht zetten: "Droom van elke organisator"

De voorbije 3 jaar hing er telkens een wrang nasmaakje aan de Amstel Gold Race. Daarom is de komst van Mathieu van der Poel dit jaar een godsgeschenk voor de Nederlandse topklassieker. "Elke organisator droomt ervan dat de wereldkampioen wint", zegt koersdirecteur Leo van Vliet.

Een jaar geleden belandde koersdirecteur Leo van Vliet in een storm. In volle finale fungeerde zijn auto een kilometer lang als gangmaker voor koploper Tadej Pogacar. Eerste achtervolger Ben Healy kwam geen meter dichter. Moord en brand werd er na afloop geschreeuwd, vooral in de Nederlandse media. "Maar daar wil ik nu, een jaar later, niets meer over zeggen", zegt Van Vliet. "Er is vorig jaar al genoeg over geschreven." In de 2 edities voor Pogacar zorgde de fotofinish dan weer voor de nodige commotie en drama. Wout van Aert werd in 2021 als winnaar aangeduid, maar Tom Pidcock eigent zich nog altijd die zege toe. En een jaar later geloofde Benoît Cosnefroy een minuutje dat hij en niet Michal Kwiatkowski de millimetersprint gewonnen had. "Maar op de fotofinish en de jury heb ik geen invloed", zegt Van Vliet. "Als de persoon aan de finish het verkeerde rugnummer doorgeeft van de winnaar, dan kan ik daar niets aan doen."

5 jaar na het huzarenstukje van Van der Poel

Genoeg over het verleden. Van Vliet kijkt reikhalzend uit naar de editie van dit jaar, met Mathieu van der Poel als hoofdattractie. "Met ook nog eens het mooie weer erbij verwacht ik dan ook heel wat supporters langs de kant van de weg." "De laatste keer dat een Nederlandse wereldkampioen in de regenboogtrui meereed in de Amstel Gold Race, was Joop Zoetemelk in 1986. Ik was toen zelf nog renner."

Jezus, wat was dat allemaal. Leo van Vliet over de fenomenale zege van Van der Poel in 2019

Raar maar waar: Van der Poel stond nog maar 2 keer aan de start van de Amstel. Bij zijn vuurdoop zorgde hij voor een sensationele finale. "Jezus, wat was dat allemaal", zegt Van Vliet over die editie. "Op 3 kilometer van de streep telde Van der Poel nog een achterstand van 1'03" op koplopers Alaphilippe en Fuglsang. Ik heb dat toen zelf nagemeten." "Normaal heb je 3 knechten nodig om dat gat te dichten. Maar Van der Poel deed dat toen in zijn eentje."

Is Van der Poel zondag de gedroomde winnaar? "Ik denk dat elke organisator ervan droomt dat de wereldkampioen wint." "Maar dat geldt ook bij de vrouwen, met wereldkampioene Lotte Kopecky aan de start. Bij de vrouwen is het deelnemersveld traditioneel ook altijd beter dan bij de mannen. Het worden 2 prachtige koersen."

