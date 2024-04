Tiesj Benoot wil pechvoorjaar doorspoelen in de heuvelklassiekers: "Ik ben zeker nog niet uitgeblust"

vr 12 april 2024 20:30

Alsof de duivel ermee gemoeid was. Het voorjaar van Visma-Lease a Bike draaide na een furieuze start helemaal in de soep door een rist valpartijen en ziektegevallen. Ook Tiesj Benoot deelde in de klappen, maar onze landgenoot blijft strijdvaardig. In de Ardennenklassiekers wil Benoot sportieve revanche nemen: "De Amstel is de koers die me misschien wel het beste ligt."

Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Christophe Laporte, Jan Tratnik, Dylan van Baarle ... Visma-Lease a Bike zag de voorbije weken zijn (schaduw)kopmannen één voor één sneuvelen door valpartijen of ziektekiemen. "Maar we kunnen moeilijk zeggen dat ons voorjaar slecht was", bleef Tiesj Benoot positief voor onze microfoon. "We wonnen de beide wedstrijden van het openingsweekend, Dwars door Vlaanderen, Parijs-Nice én Tirreno-Adriatico."

"De verwachtingen zijn hoog, en er was veel pech mee gemoeid, maar er zat nog veel meer in. De sfeer bleef wel heel goed, ook in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen", bevestigt onze landgenoot. "Natuurlijk was het zonde dat we Wout verloren, maar deze ploeg is sterk in de omschakeling maken. We zijn niet in een hoekje gaan huilen."

Gemiste kans in de Ronde

Ook Benoot ontsnapte dit voorjaar niet aan de ellende. "In de Algarve brak ik mijn heiligbeen en in de E3 viel ik ook. Ik vermoed nog steeds dat ik daar minstens mijn ribben gekneusd heb, ik heb er nog altijd wat last van."

"Ik heb daarna tot 's ochtends vroeg zelfs getwijfeld om te starten in Gent-Wevelgem, maar tot mijn verwondering ging die wedstrijd al erg goed. Het is de goede keuze gebleken."

Ik wil er nog iets van maken dit voorjaar. Door mijn lange trainingsblok in maart ben ik fysiek zeker nog niet uitgeblust. Tiesj Benoot

"In Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen ging het nog beter. Zonder die lekke band in de finale van de Ronde streed ik mee voor het podium. Daarna heb ik nog goed getraind, dus ik sta hier nu met een goed gevoel."

"Mentaal en fysiek ben ik zeker nog niet verzadigd. Ik wil er nog iets van maken dit voorjaar. Door mijn lange trainingsblok in maart ben ik fysiek nog niet uitgeblust."

Koers op maat

Benoot stond in 2022 al eens op het podium in de Amstel Gold Race. Een bewijs dat onze landgenoot zondag ambities mag koesteren. "De koers ligt mij wel goed. Ik hoop er dit jaar opnieuw dicht bij te zijn."

"Ik hou wel van het draaien en keren en de kortere hellingen. Ik heb een paar jaar nodig gehad om de wegen goed te leren kennen, maar ondertussen is dat geen probleem meer. Ik kijk er echt naar uit." "Misschien is dit wel de klassieker die mij het beste ligt. Luik-Bastenaken-Luik ligt me ook goed, maar die wedstrijd is zo eerlijk dat ik op de Roche-aux-Faucons vaak op de echte klimtoppers bots. De Gold Race is nog iets tactischer, daar hoef je niet per se de allerbeste te zijn om te kunnen winnen." Wanneer is Benoot tevreden met zijn klassieke voorjaar? "Als ik de komende week op niveau ben en kan meestrijden om de zege. In de finale zitten bij de grote namen, dat is het belangrijkste, en dan hopelijk er een mooi resultaat uithalen."