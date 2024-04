Union haalt zijn gram: Christian Burgess is zondag inzetbaar tegen Anderlecht

Leider Union heeft gelijk gekregen in de zaak rond de rode kaart van Christian Burgess. Na de schorsing van de verdediger van de competitielieder was de voorbije dagen een welles-nietesspelletje ontstaan. De Disciplinaire Raad oordeelt dat de verdediger zijn schorsing zondag al tegen Cercle Brugge heeft uitgezeten.

De schorsing van Christian Burgess was de voorbije dagen hét gespreksonderwerp in onze competitie.

Op paasmaandag had de verdediger van Union een rode kaart gekregen tegen Racing Genk, waarna de leider meende dat Burgess afgelopen zondag geschorst was tegen Cercle Brugge.

Aangezien het bondsparket in beroep was gegaan tegen de strafmaat, was de sanctie voorlopig weggevallen en had Burgess kunnen spelen. Al was dat - zo bleek achteraf - blijkbaar niet duidelijk voor alle partijen. Burgess bleef dus onnodig in de tribune zitten.

Over wie wanneer over welke exacte informatie beschikte en of de communicatie correct en helder was verlopen, daarover was de voorbije dagen een bitsig verbaal steekspel ontstaan.

Dinsdag kwam "Burgessgate" aan bod in de Disciplinaire Raad van de KBVB, waar het beroep tegen de oorspronkelijke sanctie werd behandeld.

Intussen is er een uitspraak: Burgess kan zondag spelen tegen Anderlecht. De Union-verdediger krijgt één speeldag effectieve schorsing voor zijn ingooi op Tolu, maar goed nieuws voor Union: die werd in de ogen van de Disciplinaire Raad al uitgezeten tegen Cercle Brugge. Burgess kan dit weekend dus gewoon spelen tegen Anderlecht.

De Disciplinaire Raad oordeelde dat een informele boodschap geen juridische of procedurele waarde kan hebben en tot misverstanden kan leiden. Anderzijds stelde de Raad wel vast dat het bondsparket met haar officiële beroep zondag om 10.37 uur niet te laat was, maar dat de club en Burgess tegelijk niet op tijd op officieel ervan op de hoogte gebracht waren.

"Bovendien verscheen de speler nog steeds 'in het rood' op het digitale platform 'E-kickoff', waardoor Union niet het risico nam om Burgess op het wedstrijdformulier te registreren", schrijft de DRP.

Over de fout zelf vond de raad dat Burgess effectief de fysieke integriteit van Tolu in gevaar had gebracht. Dat de spits op minder dan twee meter afstand stond bij de ingooi, pleitte Burgess niet vrij.

Omdat Burgess nog niet rechtstreeks uitgesloten werd voordien, vond de Raad één wedstrijd schorsing, één met uitstel en 1.500 euro boete voldoende.