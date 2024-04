BEKIJK - Axel Witsel verschalkt zijn ex-ploeg Dortmund bijna met een heerlijk hakje

Bijna verraste hij vriend en vijand. Axel Witsel was tegen zijn ex-ploegmakkers van Dortmund opnieuw een rots in de branding in de Madrileense defensie en bekroonde die oerdegelijke wedstrijd ei zo na ook met een pareltje van een doelpunt. Eerst ging hij nog - met een snoepduik - onder een voorzet heen, maar in de herneming pakte hij uit met een heerlijk hakje. Bekijk de fase hieronder.