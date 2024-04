Serie A vraagt onderzoek naar racistische spreekkoren aan adres van Lukaku en Guendouzi in Romeinse derby

Beide kanten van de "Eeuwige Stad" op zijn lelijkst.

De "Derby della Capitale" is altijd op - en vaak over - de grens van het toelaatbare. Ook nu kookten de potjes van enkele spelers over tijdens de match. AS Roma, met Mile Svilar en Romelu Lukaku in de basiself, trok uiteindelijk met een droge 1-0 aan het langste eind na een bitsige strijd.