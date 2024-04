Succes levert ook financiële uitdagingen op voor Alpecin-Deceuninck: "Het budget moet zeker verhogen"

di 9 april 2024 12:08

De 3 monumenten die in 2024 gereden zijn, zitten in de rugzak van Alpecin-Deceuninck. De ploeg van de broertjes Roodhooft heeft de voorbije jaren de weg naar boven geduldig afgelegd en heeft zichzelf nu naar de top gekatapulteerd. Maar kan ook de boekhouding die kwantumsprong bijbenen? Sterke man Philip Roodhooft geeft een antwoord.

Alpecin-Deceuninck is sinds afgelopen weekend de eerste ploeg die de eerste 3 monumenten in hetzelfde voorjaar kan winnen. "Het is mooi dat we een klein stukje wielergeschiedenis schrijven", lachte ploegbaas Philip Roodhooft in Roubaix. Niet alleen de kopmannen floreren, ook de knechten stijgen boven zichzelf uit. "Er is ook een verschil in bewustzijn, een andere positie in het peloton. Door de kopmannen, maar ook de mannen die hen moeten ondersteunen, zijn in topvorm. Dit voorjaar is alles samengekomen en Roubaix was de kers op de taart." Van die taart kan ook de komende jaren nog gesmuld worden. Mathieu van der Poel ketende het vervolg van zijn profcarrière enkele weken geleden immers vast aan Canyon, de fietsleverancier van de sterke ploeg. Tot eind 2028 ligt het goudhaantje al zeker vast bij de Belgische ploeg, de deal met Canyon loopt zelfs tot 2033. "Het verleden zal zeker meegespeeld hebben, maar we hebben ook financieel een competitief voorstel gedaan. Dat is ook maar logisch", zegt Roodhooft over die monsterdeal.

We hebben heel veel hoogtepunten gehad de voorbije jaren, maar er zijn ook momenten geweest waarbij het net iets minder was. Ook in de schaarse moeilijke momenten weten we wat we aan elkaar hebben. Philip Roodhooft over de band met Mathieu van der Poel

"Mathieu heeft niet meteen behoefte aan verandering. Hij heeft het gevoel dat hij op zijn plaats zit." "We hebben heel veel hoogtepunten gehad de voorbije jaren, maar er zijn ook momenten geweest waarbij het net iets minder was. Nog niet zo lang geleden zelfs, met geen te beste Tour 2 jaar geleden." "Ook in de schaarse moeilijke momenten weten we wat we aan elkaar hebben. Dat heeft ook meegespeeld: in goeie dagen, maar ook in minder goeie dagen. Het was geen hele moeilijke keuze, denk ik."

Mathieu van der Poel en Canyon hebben een deal voor het leven gesloten.

Budget moet stijgen