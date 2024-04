Badmintonner Julien Carraggi wil met EK-medaille vertrouwen tanken op weg naar Spelen: "Zeker niet onmogelijk"

ma 8 april 2024 21:10

Saarbrücken is deze week het decor voor het Europees kampioenschap badminton. Bij de Belgische mannen is Julien Carraggi de enige deelnemer op de hoofdtabel, hij koestert wel meteen mooie ambities. De 23-jarige badmintonspeler wil een medaille en dan nog pieken op de Olympische Spelen, "want ik ben 100% zeker van kwalificatie."

Er komen belangrijke maanden aan voor Julien Carraggi. De regerende Belgisch kampioen badminton speelt deze week op het EK in Saarbrücken. Door het reekshoofdstatuut en een walk-over is Carraggi al zeker van de achtste finale, waarin hij donderdag aantreedt. Voor Carraggi zelf mag het daar niet stoppen: "Aangezien ik achtste reekshoofd ben is het doel om dat minimaal te bevestigen. Daarvoor zou ik dus kwartfinale moeten halen. Dat haalde ik ook op de afgelopen European Games, dus dat is echt wel de eerste stap." "Het tweede doel is dan om voor een medaille te gaan. Eens je in de kwartfinale zit, ga je natuurlijk niet naar die wedstrijd om te verliezen. Voor een medaille op dit EK moet ik maar 2 wedstrijden winnen", klinkt het hoopvol. Hoe realistisch is dat? "De eerste wedstrijd is haalbaar. In de kwartfinale zou ik dan tegen één van twee Fransmannen komen. Van de beste, Christo Popov, won ik enkele jaren geleden wel, maar sindsdien verloor ik ook enkele keren. Van de andere, Alex Lanier, kon ik nog nooit winnen." "Het wordt dus zeer moeilijk, maar niet onmogelijk. Bij Lanier schat ik de kans zelfs iets groter in dat ik het nu wel haal. "

Ticket voor Parijs mag geboekt worden

Al is er ook een groter plaatje: "Het EK is iets waar ik met mijn trainers keihard naartoe heb gewerkt, tegelijkertijd ligt het in de planning richting de Olympische Spelen in Parijs. Deze zomer wil ik pieken op dit EK en dan in Parijs, dat zijn de grote doelen." Officieel is het nog niet, maar Carraggi is wel zeker van zijn plaats op de Olympische Spelen. Op de Olympische ranking staat hij momenteel 19, de hoogste 36 mogen een ticket voor Parijs boeken. "Dat ik mag gaan is eigenlijk 100% zeker, al wachten we natuurlijk nog liefst de officalisatie af. De ranking wordt op het einde van de maand afgesloten. Het zal helaas niet meer lukken om op de Spelen reekshoofd te zijn, wat wil zeggen dat ik sowieso bij iemand uit de top 16 in de poule terechtkom."

Op de Olympische Spelen wil ik minstens één keer stunten. Julien Carraggi