Trotse Adrie van der Poel zag Mathieu de hele week niet: "Hij is een sportman en ik laat hem met rust"

zo 7 april 2024 18:28

Een verbluffende Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix, dan kan vader Adrie niet anders dan apetrots zijn op zoonlief. Al hadden ze enkel via een sms'je contact in de week tussen Ronde en Roubaix. "Ik laat hem gewoon zijn ding doen en dat werkt lekker voor ons."

Adrie van der Poel zag zijn zoon Mathieu van der Poel voor het 2e jaar op een rij Parijs-Roubaix winnen, een week na de Ronde van Vlaanderen. "Ze doen het gewoon supergoed met het hele team. Je moet dan natuurlijk ook nog maken dat je zelf de benen hebt, maar die heeft hij", reageerde Adrie. "Dan moet je nog een beetje geluk hebben dat je niets tegenkomt en dat alles meezit." De erelijst van MVDP wordt alsmaar indrukwekkender en indrukwekkender. Iets waar vader Adrie niet zo mee bezig is naar eigen zeggen. "We weten dat het snel kan keren en dan komen er weer anderen naar voren. Daarom moeten we genieten van de momenten die we nu beleven." "Het is hopen om van valpartijen en andere ellende gespaard te blijven en dan is er veel mogelijk. Dat is niet zo evident."

"Mathieu heel de week niet gezien, zelfs vanmorgen niet"

Hoe gaat zijn zoon om met al die topprestaties? "Ik heb hem zelf heel de week niet gezien, zelfs vanmorgen niet", bekent Adrie.

"Ik heb hem één keer een sms'je gestuurd. Veel mensen vinden dat raar dat we zo weinig contact hebben. Hij is een sportman en ik laat hem gewoon wat met rust."

"Het is altijd leuk als hij eens bij ons komt eten, maar dan praten we over andere dingen dan de koers. Ik laat hem gewoon zijn ding doen en dat werkt lekker voor ons."

Veel mensen vinden dat raar dat we zo weinig contact hebben. Hij is een sportman en ik laat hem gewoon wat met rust. Adrie van der Poel