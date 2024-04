Kunnen Red Flames stunten tegen wereldkampioen Spanje? "Moeilijk, maar we hebben de juiste wapens"

vr 5 april 2024 06:45

De Red Flames spelen vrijdag hun eerste match op weg naar het EK in 2025. De tegenstander is wereldkampioen Spanje. Een stevige klus. In de vorige Nations League konden de Belgen wel stunten tegen Engeland en Nederland. Kan dat ook tegen Spanje? "Spanje is kwetsbaar op stilstaande fases bijvoorbeeld. Alleen, als je tegen Spanje scoort, scoren ze vaak nog wel een keer meer terug."

De Red Flames beginnen vrijdag aan hun kwalificaties voor het EK in 2025. En ze kunnen meteen bewijzen dat ze stappen gezet hebben na het vorige EK want de eerste tegenstander is Spanje. De Spaanse vrouwen staan 1e op de FIFA-ranking, zijn wereldkampioen en wonnen de eerste editie van de Nations League. Hoe moeten de Belgen dat aanpakken? We vroegen het aan analist en cocommentator Heleen Jaques. "Bij Spanje heb je heel veel speelsters van Barcelona. Spanje heeft het DNA van Barcelona: de bal van voet naar voet laten gaan met korte en middellange passing. En het valt op dat ze meteen door bewegen na een pass. Ze staan niet stil. Dat maakt de ploeg heel gevaarlijk." En dat tikitaka-voetbal is misschien toch iets anders dan wat de Flames gewend zijn. "Tegen Engeland is het bijvoorbeeld veel meer op de power. Spanje is veel 'voetballender'. De kwaliteit ligt hoog, de snelheid van de passing, ze vinden de vrije speelster."

Bonmati is er niet bij in Leuven.

Geen Bonmati

Dat klinkt dus als een heel moeilijke tegenstander. En toch ziet Jaques enkele opportuniteiten voor België. Zo is Gouden Bal Aitana Bonmati er door een blessure niet bij. "Dat is een grote aderlating. Ze is de draaischijf van Spanje. Ze is het rustpunt en kan op het juiste moment het spel versnellen met een bal voorwaarts of door te veranderen van kant. Pas op, Spanje kan dat zeker opvangen met andere speelsters. Maar het zal niet hetzelfde Spanje zijn als in de voorbije wedstrijden." Wie worden dan de sterren bij Spanje in Leuven? "Salma Paralluelo onder anderen, ook van Barcelona. Ze is een jonkie die uit atletiek komt. Ze was een kampioene op de 400m en ze kan dus het verschil maken met haar snelheid." "Dan is er ook nog Jennifer Hermoso, of Alba Redondo die offensief ook heel sterk is. En op de linksachter mag je Olga Carmona niet vergeten. Door haar offensieve impulsen scoort ze regelmatig of deelt ze een assist uit."

Redondo is een van de speelsters om naar uit te kijken bij Spanje.

Counter en stilstaande fases

Oké, geen Bonmati, maar we zijn nog altijd niet gerustgesteld. "Het wordt een heel zware klus, maar Japan en Italië hebben in een recent verleden wel weten te winnen tegen Spanje door op de counter spelen. En laat dat nu net iets zijn dat de Flames goed kunnen. Dat hebben ze in hun vorige matchen bewezen." "Als we het centrum goed gesloten kunnen houden, krijgt Spanje het misschien wel moeilijk." De Flames moeten teren op hun recept uit de vorige matchen, zoals tegen Engeland. "Ik denk dat ze weer in een laag blok zullen staan, met drie centraal, en dan met 5 verdedigers om de hoge backs van Spanje op te vangen. Dat zal heel belangrijk zijn." "Door het heel offensieve spel van Spanje, met die hoge offensieve backs, ligt er daar ruimte in de rug. Die moeten we proberen te benutten. En het goede nieuws is: de Flames hebben daar snelheid."

Door de hoge offensieve backs bij Spanje, ligt er daar ruimte in de rug. En het goede nieuws is: de Flames hebben daar snelheid. Heleen Jaques, analiste

Ook een wapen dat we kunnen gebruiken: de stilstaande fases. "Daar is Spanje niet zo heel sterk op. Ze zijn kwetsbaar op corners, de tweede zone is vaak open. Dat is een mogelijkheid voor de Flames."

"Ze slikken ook wel regelmatig een doelpunt, ook op flankvoorzetten richting die tweede zone in de rug van hun centrale verdedigers."

Dus een goal maken tegen Spanje zou mogelijk moeten zijn. "Alleen, meestal slagen ze er dan wel in om er zelf ook meer te scoren. De Flames zullen heel goed georganiseerd moeten zijn. Geen goals slikken tegen Spanje is héél moeilijk zijn, niet alleen voor Flames."

De Flames konden in de vorige campagne stunten tegen Engeland.

Geloof in zichzelf

We kennen dus het recept. Vanuit een stevige organisatie spelen op de counter, gebruikmaken van de ruimte in de rug van de Spanjaarden en efficiënt zijn op de stilstaande fases. "De Flames hebben sinds hun vorige Nations League-campagne ook meer geloof in zichzelf. Ze gaan niet op het veld met het idee dat ze op voorhand verloren zijn. Ze gaan er voor spelen, vanuit hun realistische spelvisie." "Ik hoop ook dat het stadion uitverkocht zal zijn. Den Dreef is een heel goed stadion want daar hoor je de fans goed en dat geeft de Flames echt wel een boost." Een stunt wordt heel moeilijk. "Maar zelfs een kleine nederlaag kan een goed gevoel geven richting die volgende match tegen Denemarken. Als ze het gevoel hebben dat ze controle gehad hebben in het spel, en dan niet eens aan de bal, maar het gevoel dat ze geen kansen hebben weggegeven en af en toe voor gevaar hebben kunnen zorgen met een goeie counter of stilstaande fase, dan is dat goed." "Ik hoop dat ze kunnen afsluiten met het gevoel: we hebben het geprobeerd en er zijn leuke dingen getoond. En punten zouden een bonus zijn."