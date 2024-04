Fenerbahçe beslist om in competitie te blijven na bijeenkomst met duizenden fans

Fenerbahçe zal het seizoen in de Turkse hoogste klasse uitdoen. Dat heeft de club vandaag beslist op een speciale vergadering met duizenden fans in het stadion. Fenerbahçe, de club van Michy Batshuayi, had ermee gedreigd uit de competitie te stappen nadat hun spelers aangevallen waren geweest door fans van Trabzonspor.

Het was een bijzonder beeld: Rode Duivel Michy Batshuayi die een karatetrap uitdeelde aan een fan op het veld. Batshuayi, die de winning goal had gemaakt, verdedigde zich nadat fans van tegenstander Trabzonspor het veld bestormd hadden.

Bij Fenerbahçe was de maat vol. Volgens de club was dit het zoveelste incident in de Turkse hoogste klasse en het zoveelste voorbeeld van het feit dat de club niet eerlijk behandeld zou worden. Fenerbahçe had er daarom mee gedreigd uit de competitie te stappen.

Maar zo'n vaart zal het dus uiteindelijk niet lopen. In een speciale bijeenkomst, bijgewoond door duizenden leden van de Turkse club, vertelde de voorzitter dat de stemming over een eventuele terugtrekking pas op het einde van het seizoen eventueel gehouden zou worden.

"Ons terugtrekken is de slechtste optie", zei hij. "We denken dat we ook in de lagere reeksen met dezelfde problemen geconfronteerd zullen worden."