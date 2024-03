Het Fenerbahçe van Batshuayi overweegt zich terug te trekken uit competitie na aanval op spelers

De ontspoorde topper tussen Trabzonspor en Fenerbahçe blijft nazinderen in Turkije. Zo overweegt de club van Rode Duivel Michy Batshuayi - die zich in het tumult liet opmerken met een karatetrap - om zich terug te trekken uit de Turkse competitie. Fenerbahçe staat momenteel tweede in het klassement.