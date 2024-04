Ploeggenote bedankt Brecel voor winst op WK gemengd dubbel: "Besef dat hij me gedragen heeft"

Sinds zondagavond is Luca Brecel ook wereldkamlpioen snooker in het gemengde dubbelspel. Aan de zijde van de Engelse Reanne Evans won hij de finale tegen Rebecca Kenna en Mark Selby. "De steun van al deze topspelers zal het vrouwensnooker alleen maar doen groeien", was Evans na de triomf lovend over onze landgenoot.

"Het heeft me 22 jaar gekost om een toernooi te winnen dat op televisie wordt uitgezonden en ik vind het geweldig", reageerde Reanne Evans, nadat ze samen met Luca Brecel het World Mixed Doubles gewonnen had.

"Ik besef wel dat Brecel me een beetje gedragen heeft, maar het was fantastisch om eindelijk zo'n finale te kunnen spelen en die trofee de lucht in te kunnen steken. Hier heb ik echt van genoten."

"Dit soort events zorgt ervoor dat vrouwen de erkenning krijgen die ze verdienen", voegde de 38-jarige Engelse, een twaalfvoudige wereldkampioene, eraan toe. "De steun van al deze topspelers zal het vrouwensnooker doen groeien. Hopelijk volgen er nog veel zo'n toernooien: grotere en betere. Ik geloof echt in de toekomst van onze sport."

Evans en Brecel plaatsten zich dankzij winst in het laatste frame van hun laatste groepswedstrijd met de hakken over de sloot voor de finale en wonnen daarin met 4-2 van de Engelsen Rebecca Kenna en Mark Selby.

Wereldkampioen Brecel potte daarbij breaks van 57 en 59 weg. "Het was speciaal om dit toernooi te spelen", vertelde de 29-jarige Limburger.

"Ik keek ernaar uit vanaf het moment dat ik wist dat ik erin zat. We zijn een sterk team en ik heb altijd in onze winstkansen geloofd. We hadden het onszelf wel makkelijker kunnen maken door wat dichter bij ons normale niveau te spelen."