Gemengde gevoelens bij Belgen na "loodzware" Ronde: "Ik had niet één watt meer kunnen trappen"

zo 31 maart 2024 18:01

In de Grote Mathieu van der Poel-show in de Ronde van Vlaanderen waren enkele belangrijke bijrollen weggelegd voor de Belgen. Oliver Naesen (7de) was als eerste Belg trots na "een hele finale in de spits van de koers", Tiesj Benoot (15de) baalde dan weer na "een echte pechdag".

Na een ijzersterke finale leek Dylan Teuns, die samen op pad was met Alberto Bettiol, lange tijd op weg naar een podiumplek in de Ronde van Vlaanderen, maar het duo werd met de streep in zicht nog opgerold. De titel van eerste Belg ging zo uiteindelijk naar Oliver Naesen, die zevende werd. "Ik had jammer genoeg krampen op het eind, daarmee misloop ik een potentiële podiumplek", baalde Naesen bij onze reporter. Toch klonk hij vooral trots over zijn wedstrijd. "Het is een goede uitslag voor mij. Iedereen is op zijn plek terechtgekomen."

Naesen bevestigde zo na zijn vierde plek in de Omloop en zijn elfde plek in Gent-Wevelgem. "Ik was vooraan al mee met de groep op de Molenberg, dat was hét anticipatiemoment bij uitstek", doet hij het relaas van zijn koers.

"Daarna heb ik mijn koers ingedeeld naar de Kwaremont en ben ik niet meer uit de spits van de koers geweest."

"Die passage over de Koppenberg? Als iedereen te voet gaat, dan blijf je wel op je plaats en verandert er niet veel.", relativeerde hij het veelbesproken wandelincident.

Pechvogel Benoot, UAE van Wellens verrast

Naesen baalde over krampen in de slotkilometer, maar ook Tiesj Benoot kon zijn teleurstelling moeilijk verbijten na de aankomst. Benoot toonde zich de sterkste bij Visma-Lease a Bike en bolde na heel wat ellende als vijftiende binnen. "Ik had echt goede benen", opende Benoot. "Bij de tweede keer Kwaremont zat ik iets te ver. Daarna maak ik een foutje en breekt mijn achterderailleur ..." "Ik heb pas kunnen wisselen voor de Steenbeekdries, dus tot aan de Koppenberg kon ik niet op mijn kleinste versnellingen rijden." "Ik doe daarna nog mee voor het podium, maar dan rij ik na de laatste passage over de Paterberg nog eens lek ... Ik ben op de fiets van Tim van Dijke gefinisht. Een echte pechdag."

"Mijn eerste gevoel? Dat ik meer grip moest hebben op de Koppenberg. Ik denk dat ik volgende keer met crossbanden ga starten", kon Tim Wellens (12de) nog grappen na een zware dag. "Die passage maakte de koers wel extra lastig. Sowieso heeft dat de koers bepaald. Maar Van der Poel was toch de sterkste", erkende Wellens het meesterschap van de wereldkampioen. De kopman van Team UAE toonde zich opnieuw op de afspraak en tekende met drie ploeggenoten in de top vijf (!) voor een uitstekende teamprestatie. "Ik voelde me zeer goed. We hebben als ploeg echt een heel goede wedstrijd gereden, we zaten met vier in de achtervolging."

"Dove" Rex

In de studio bij de aankomst kon Maarten Vangramberen met Laurenz Rex een van de Belgische revelaties van de dag verwelkomen. De winnaar van de GP Samyn was erg aanwezig in de finale en finishte uiteindelijk als 21ste. "Ik ben redelijk kapot. Al vanaf de tweede passage over de Kwaremont zat ik volledig op mijn limiet", pufte Rex na in de studio. "Vanaf daar was het doorbijten. Ik ga vanavond doof zijn van al dat schreeuwen van mijn ploegleider. Ik was in het begin te gretig, ik voelde me te goed. Maar met zicht op Roubaix volgende week was dit ideaal om zo'n finale te kunnen rijden."

