Vader Vos over de 250e zege van zijn dochter: "Wie straffer wil doen, zal toch heel bijzonder moeten zijn"

Door haar overwinning in Dwars door Vlaanderen staat de zegeteller van Marianne Vos nu op 250. Daarmee heeft ze zich tot één van de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen gebombardeerd. Volgens papa Henk Vos ligt ze daar niet wakker van: "Gezond blijven en plezier hebben op de fiets is voor haar het belangrijkste."

3 keer wereldkampioen, 1 keer olympisch kampioen en de Ronde van Vlaanderen.

Het is een greep uit het ellenlange palmares van Marianne Vos. Haar overwinning in Dwars door Vlaanderen was namelijk de 250e uit haar carrière. Daarmee moet ze enkel Eddy Merckx (276 overwinningen) voor zich dulden.

Henk Vos, de vader van Marianne, maakte het allemaal van dichtbij mee.

"Marianne won al koersen bij de profs terwijl ze nog een junior was. Dat ze dat nu nog steeds doet, is heel bijzonder. Zeker als je ziet dat het niveau de laatste jaren misschien nog hoger is geworden."

"In Waregem waren we erbij en hebben we de 250e dus van kortbij kunnen meemaken. In de avond zijn we nog langs het hotel geweest waar de ploeg verbleef, maar een groot feest was het niet. De val van Van Aert was een domper op de feestvreugde."