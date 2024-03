Jasper Stuyven met succes geopereerd: "Misschien op mijn beste niveau ooit, dus dit is zware klap"

Jasper Stuyven is in het ziekenhuis van Herentals met succes geopereerd aan zijn sleutelbeenbreuk. "Ik ga mijn tijd nemen om op de best mogelijke manier te revalideren", schrijft hij op Instagram.

Jasper Stuyven was gisteren een van de vele slachtoffers van een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Met een gebroken sleutelbeen verdween de kopman van Lidl - Trek uit koers.

Een zware domper, want Stuyven verkeerde in bloedvorm en was een van de schaduwfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen.

"Twee jaar afzien in de klassiekers en vechten om op dat niveau te komen. Veel trainingskampen en opofferingen en dan blijkt 2024 het jaar waarin ik niet alleen weer finales kan rijden, maar misschien wel mijn beste niveau ooit haal", opent Stuyven op Instagram.

"Het is een zware klap dat mijn voorjaar in een oogwenk voorbij is. Het is de eerste sleutelbeenbreuk uit mijn carrière, voor alles een eerste keer."

Stuyven had met een 2e plek in de E3 en een 8e plek in Milaan-Sanremo al een sterk voorjaar achter de rug. "Ik hoop dat mijn team de geweldige resultaten kan voortzetten", aldus Stuyven.

"Bedankt voor alle steunbetuigingen. Ik hoop snel te herstellen na een succesvolle operatie in Herentals. Ik zal mijn tijd nemen om op de best mogelijke manier te revalideren."

Met "Unfinished business" als afsluiter toont Stuyven dat hij extra gemotiveerd is om nog sterker terug te komen.