Gert Verheyen kiest zijn EK-basisploeg van Rode Duivels: "Voor de goals van Tielemans had ik voor Mangala gekozen"

do 28 maart 2024 08:32

De laatste rechte lijn richting het EK is ingezet. In de interlandbreak is er nog gesleuteld aan de opstelling van de Rode Duivels. Maar wat wordt komende zomer de basisopstelling? Ex-Rode Duivel Gert Verheyen laat zijn licht schijnen.

Sels onder de lat

Gert Verheyen sluit zo goed als volledig uit dat Thibaut Courtois er bij zal zijn op het EK. "Ik ga ervan uit dat zijn "nee" definitief is. Hij is ook nog geblesseerd, dus dat zie ik niet gebeuren." Maar wie dan wel? "Het is een lastige keuze tussen Sels en Casteels. Mijn voorkeur gaat naar Matz Sels, want die heb ik vaker zien spelen. Qua kwaliteit heeft Koen Casteels wel een streepje voor bij mij", zegt Verheyen. Toch kiest de 50-voudige international voor Sels in doel. "Hij heeft meer matchen in doel gestaan dan Casteels. Sels pakte ook zijn kans in de voorbije wedstrijden."

Mats Sels had een clean sheet tegen Ierland.

Castagne krijgt voorkeur op Meunier

Arthur Theate, Jan Vertonghen, Wout Faes en Timothy Castagne vormen de defensie in de basiself van Gert Verheyen. Voor hem is er één zekerheid. "Ze zijn allemaal inwisselbaar, behalve Jan Vertonghen. Zijn positie ligt vast." Naast de centrale verdediger van Anderlecht zet Verheyen Wout Faes. "Net als bij Sels en Casteels twijfel ik. Zeno Debast past even goed op die plek, maar persoonlijk kies ik voor Faes." Arthur Theate mag voor Verheyen op de linksback plaatsnemen. "Op die positie is er weinig concurrentie. Olivier Deman is geen concurrent in een viermansdefensie."

Castagne is jonger en dynamischer dan Meunier. Gert Verheyen

Verheyen werkte bij KV Oostende nog samen met Faes en Theate. Speelt dat mee? "Het is geen belangrijke reden, maar voor mij hebben zij een streepje voor. Ik ken ze namelijk heel goed."

En dan is er nog de rechtsachter. "Timothy Castagne is jonger en dynamischer dan Thomas Meunier. Ook op deze positie kan je roteren. Het verschil is op een paar posities niet groot. Mijn oordeel kan morgen al anders zijn", duidt Verheyen.

Tmothy Castagne moest onder meer knokken met Foden tegen Engeland.

Mangala moet wijken voor De Bruyne

Op het middenveld zijn er voor Gert Verheyen weinig twijfels. Kevin De Bruyne, die er deze interlandbreak niet bij was door een lichte blessure, zal erbij komen in de basis op het EK. Ook Amadou Onana staat in de basiself van Verheyen. De derde middenvelder ligt voor Verheyen nog niet vast. "Als Youri Tielemans zijn niveau haalt, verdient hij die plek. Anders kan je daar ook kiezen voor Orel Mangala." "Hij heeft het ook geweldig gedaan in de voorbije matchen. Voor de match tegen Engeland zou ik er Orel Mangala hebben gezet. Nu zou het onlogisch zijn om niet voor Tielemans te kiezen", zegt Verheyen.

Youri Tielemans scoorde twee keer tegen Engeland.

Doku en Trossard rond Lukaku

Vooraan zien we Jeremy Doku, Romelu Lukaku en Leandro Trossard in de ideale basiself van Gert Verheyen. Lukebakio en Bakayoko moeten vrede nemen met een plek op de bank. "Dodi Lukebakio vind ik op dit moment wisselvallig, net als Johan Bakayoko. Trossard is op dit moment beter en standvastiger. Je weet meer wat je zal krijgen", duidt Verheyen.

De vorm van het moment zal bepalend zijn bij sommige keuzes. Gert Verheyen

Het is dan de vraag waar Trossard en Doku precies moeten spelen. "Trossard speelt liever vanop de linkerflank, maar Doku ook. Eentje zal zich moeten opofferen, of je kan wisselen tijdens de match. Een van de twee zal langs rechts moeten spelen." Tot slot kijkt Verheyen ook nog naar de sterkte van het elftal. "De centrale as is onmisbaar. Vertonghen, De Bruyne en Lukaku zijn de steunpilaren. Bij de rest zal het afhangen van de vorm van het moment. Veel spelers zijn inwisselbaar."