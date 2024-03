Djokovic breekt met succescoach Ivanisevic: "Maar onze vriendschap blijft bestaan"

wo 27 maart 2024 12:20

Het draait dit jaar niet zoals het zou moeten draaien voor Novak Djokovic. In zijn zoektocht naar oplossingen besloot de nummer 1 van de wereld in overleg met zijn coach Goran Ivanisevic de samenwerking te stoppen. De twee gaan in vrede uit elkaar: "Bedankt voor alles, Sefinjo, ik hou van jou", postte Djokovic op Instagram.

Novak Djokovic herinnert het zich nog als de dag van gisteren, schrijft hij. "Marian (Vajda, zijn jarenlange coach met wie hij in 2021 stopte, red) en ik wilden wat innovatie en opslagmagie aan ons duo toevoegen."



"Maar dat bracht niet alleen serve met zich mee, maar ook heel wat lachen, plezier, nummer 1-rankings op het jaareinde, records en 12 extra grandslamtitels. Om niet ook wat drama te noemen", lachte hij.



Ivanisevic stal de tennisharten in 2001, toen het Kroatische opslagkanon eindelijk Wimbledon kon winnen.



Vorig jaar beleefde de 36-jarige Serviër een topjaar met bijna de Grand Slam: hij speelde de 4 grandslamfinales, enkel in Wimbledon was Carlos Alcaraz te sterk.

Onze chemie op de baan kende ups en downs, maar onze vriendschap is altijd sterk gebleven. Novak Djokovic

Maar dit jaar loopt het niet meteen. Hij ging eruit in de halve finales in Melbourne tegen de latere winnaar Jannik Sinner. Daarna nam hij een lange pauze, bij zijn rentree in Indian Wells ging hij er in de 3e ronde uit tegen lucky loser Luca Nardi.



Hij gaf aan in een negatieve cyclus te zitten, meldde zich af voor Miami en komt nu met deze drastische beslissing.



"Enkele dagen geleden beslisten Goran en ik om onze samenwerking te stoppen. Onze chemie op de baan kende ups en downs, maar onze vriendschap is altijd sterk gebleven."



Djokovic neemt trots afscheid van: "Sefinjo, bedankt voor alles, mijn vriend. Love you."