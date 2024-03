Vromant zorgt in scratch voor derde Belgische medaille op WK

Ewoud Vromant heeft een tweede medaille veroverd op het WK G-baanwielrennen in Rio de Janeiro. Na zijn zilveren plak eerder deze week op de achtervolging, veroverde onze landgenoot nu brons op de scratch. Het is voor ons land in totaal de derde medaille op dit WK.

Op het WK G-baanwielrennen in het Braziliaanse Rio de Janeiro heeft Ewoud Vromant brons behaald in de scratch race (klasse MC2).

In een sprint voor plek twee werd hij geklopt door de Japanner Kawamoto. Goud was voor de Fransman Alexandre Léauté. Het is intussen de derde Belgische medaille in Brazilië.

Vromant behaalde naar zijn gevoel het best mogelijke resultaat. "Aan de Fransman was vandaag niets te doen, en de Japanner is intrinsiek een snellere sprinter dan mij, dus ik ben zeker tevreden met het brons."

Het is de tweede WK-medaille voor Ewoud Vromant, nadat hij eerder deze week zilver behaalde in de individuele achtervolging. "Mijn ambitie ligt altijd bij goud, dat is zo als je ooit wereldkampioen bent geweest, maar als ik nu de analyse opmaak, dan moet ik zeker tevreden zijn met zilver en brons."

Als volgende doel heeft hij de Paralympische Spelen in Parijs. "Daar wil ik echt opnieuw een gouden medaille proberen te behalen. Al de rest staat in teken daarvan."

Thibaud Thomanne werd uiteindelijk veertiende in de MC2 scratch race. Eerder op zondag werd de mannentandem Milan Thomas - Mathias Lefeber (piloot) zesde in de sprint. In de Mixed Team Sprint werden Thibaud Thomanne, Jarno Thierens en Niels Verschaeren achtste.