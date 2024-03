Ewoud Vromant verovert meteen zilver op openingsdag WK G-baanwielrennen

Ewoud Vromant is uitstekend aan het WK G-baanwielrennen in Rio de Janeiro begonnen. Op de individuele achtervolging was enkel de Fransman Alexandre Léauté sneller.

Het WK G-baanwielrennen in Rio is een belangrijke graadmeter zo'n 5 maanden voor de Paralympische Spelen in Parijs. Voor Ewoud Vromant lijken de sterren goed te staan.



Vromant (C2) reed in de kwalificaties van de individuele achtervolging al een persoonlijk record, met 3'32"072 voor 3 kilometer (meer dan 50 km/u).

In de finale tegen Alexandre Léauté was snel duidelijk dat zilver het hoogst haalbare was. Toen de Fransman op 300 meter van het einde Vromant inhaalde, werd de wedstrijd afgevlagd.

"De laatste weken voelde ik mijn topvorm komen tijdens de trainingen en we hadden ons ook op de hete omstandigheden in Rio voorbereid", reageerde Vromant. "In de finale was Léauté vandaag sneller, maar ik heb vertrouwen in de progressie die ik in dit nummer nog kan maken."



Er kwamen nog meer Belgen op de eerste dag in actie: Jarno Thierens (C4) werd 5e op de 200m van het omnium en 14e in de scratch, Louis Clincke (C4) werd 13e op diezelfde scratch (maar in een andere reeks), Lennert Vanlathem (C1) eindigde 8e op de achtervolging, Thibaud Thomanne 19e, maar dan in de C2-klasse van Vromant.