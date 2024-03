Bij de start van de E3: geen pannenkoeken voor Van Aert, Van der Poel voelt zich "nog niet top"

Voor het eerst dit seizoen staan ze samen aan de start: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kijken elkaar in de E3 Saxo Classic in de ogen. Wat waren hun laatste impressies bij de start net voor het middaguur?

De laatste in de rij op het podium was de winnaar van de voorbije twee jaar: Wout van Aert.

"Ik ben heel blij dat ik weer kan koersen. Ik heb veel kunnen kijken, maar eindelijk ben ik er zelf weer bij. Milaan-Sanremo was alleszins heel spannend als kijker."

Van Aert is net terug van een hoogtestage. Hoe zeker is hij over zijn vorm? "Dat is niemand. Het maakt niet uit waar je van komt."

"Elke koers is een nieuw begin. Als je even bent weggeweest, zijn er altijd vraagtekens."

"We willen vandaag winnen als ploeg", zei hij nog. "In dat opzicht is het geen test. We willen de beste zijn, maar ik hoop natuurlijk op goeie benen."

Op Tenerife was er overigens geen tijd voor pannenkoeken bij Dirk De Wolf. "Hij was hier bezig met het goed uit te leggen", knipoogde Van Aert.

"We zaten sowieso meestal boven en we hebben genoten van de maaltijden van onze chefs."