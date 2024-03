Servië voetbalt als eerste Europees land in twee jaar tegen Rusland

Sinds de inval in Oekraïne 2 jaar geleden mag Rusland geen officiële wedstrijden spelen. Vorig jaar speelde het oefenpartijen tegen Cuba en teams uit het Midden-Oosten of Afrika.

Vanavond kreeg het voor het eerst sinds lang een Europese voetbalnatie op bezoek in Moskou. Niet toevallig Servië, dat Rusland geen sancties oplegt.

De match eindigde op 4-0 in het voordeel van Rusland. Na een vroege rode kaart voor de Servische verdediger en CSKA Moskou-speler Gajic kreeg de thuisploeg vrij spel.

Volgende week oefent Servië nog tegen Cyprus in de aanloop naar het EK, waar het in groep C Engeland, Slovenië en Denemarken treft.