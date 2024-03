McLaren-rijder maakt Braziliaanse autosportfans gek, Stoffel Vandoorne kan prima kwalificatie niet verzilveren

De Britse rijder Sam Bird heeft McLaren een eerste zege geschonken in het Formule E-kampioenschap. Met een ultiem manoeuvre won hij de e-prix van Sao Paulo in Brazilië. Stoffel Vandoorne was na razendspannende kwalificaties vanaf de tweede plaats vertrokken, maar finishte pas als 8e in de 4e WK-manche.

Stoffel Vandoorne had een sterke prestatie neergezet in de kwalificaties. In het duel om de pole was hij slechts 2 duizendsten trager dan de Porsche van Pascal Wehrlein. Kleiner was een verschil nooit geweest in de Formule E.