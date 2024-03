Referee Department geeft blunder in Club-OHL toe en zet refs nog eens op scherp: "Moet te allen tijde vermeden worden"

Tijdens Club-OHL blunderde de VAR door de 4-1 van Jutgla onterecht af te keuren voor buitenspel. "De VAR was volgens mij de doelpuntenmaker uit het oog verloren", slaat Frank De Bleeckere mea culpa.

Net voor het slotkwartier kopte Ferran Jutglà een goede voorzet van Casper Nielsen voorbij OHL-doelman Leysen in doel.



4-1, boeken toe lijkt het. Maar na het trekken van de buitenspellijn oordeelde de VAR dat de goal moest worden afgekeurd voor buitenspel.

Alleen had de VAR de beelden wat beter moeten bekijken, want daarop was duidelijk te zien dat niet doelpuntenmaker Jutgla maar Skoras als enige buitenspel stond.

Een fout die Frank De Bleeckere (van het Referee Department) onomwonden toegeeft in Under Review.

"De VAR is volgens mij de speler die het doelpunt maakte (Jutgla) uit het oog verloren."

"Na het trekken van de buitenspellijn zag je dat er een Club-speler buitenspel stond. Dat was niet Jutgla, maar wel Skoras. Maar die nam niet deel aan het spel", legt De Bleeckere uit.



"Doelpuntenmaker Jutgla stond onside, dus eigenlijk was het geen buitenspel."



De Bleeckere betreurt de beslissing van de VAR gisteren: "Dit zijn situaties die we niet graag zien en te allen tijde moeten worden vermeden."