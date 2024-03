Peter Vandenbempt na weer een non-match van Club Brugge: "Hun geluk is nog vele malen brozer"

ma 11 maart 2024 11:01

De ontknoping van de reguliere competitie nadert, de spanning stijgt ten top. Hoe Club Brugge, KAA Gent en Union ervoor staan, weet voetbalcommentator Peter Vandenbempt als de beste. En hij doet een voorspelling over de laatste 2 tickets voor de Champions' Play-offs.

Vandenbempt in een notendop:

Iedereen bij Club besefte dat er geen enkele reden was om een feestje te bouwen na de kwalificatie voor de Champions' Play-offs.

Het is best mogelijk dat Gent voor de 4e opeenvolgende keer niet in Play-off I zit. Voor een ambitieuze club aan de top in België is dat een dikke onvoldoende.

Voor het eerst dit seizoen zei Blessin zelf dat de slappe prestatie van Union een oorzaak had: het moordende ritme.

Champions' Play-offs? Logica zegt Genk en KV Mechelen, Vandenbempt denkt Genk en Cercle.

Club met dank aan OHL-doelman Leysen

Club Brugge is zeker van zijn ticket voor de Champions' Play-offs na de 3-1-zege thuis tegen OHL, maar een feestje hebben ze in Brugge niet gebouwd. Daar was geen enkele aanleiding toe. Dat beseft iedereen bij Club Brugge.



Er was hooguit opluchting dat Club niet nog meer onheil was overkomen na die tragisch slechte prestatie van donderdag in Europa.



En wat ik een week geleden al zei: namelijk dat het geluk van Club Brugge broos was - na wat toen echt wel een goede overwinning was op het veld van Racing Genk, waar Club toch een periode met lef had gevoetbald - dan is dat na gisteren nog vele malen brozer.



De wurgende stress, de onzekerheid, het gebrek aan vertrouwen, het flinterdunne zijden draadje waaraan de toekomst van coach Deila hangt, de ergernis bij de spelers over de kritiek die ze krijgen en bij de fans over hoe hun ploeg en coach presteren...



Dat is allemaal onveranderd gebleven door alweer een non-match.

Donderdag moet het gebeuren voor Club. Een Europese kwartfinale mislopen tegen een zeer, zeer, zeer haalbare tegenstander zou onvergeeflijk zijn. Peter Vandenbempt

Ik citeer een artikel uit Het Laatste Nieuws: "De uitblinker voor Club Brugge was Leuven-doelman Tobe Leysen met 2 echte flaters en een fout bij de 3 doelpunten." Opgeteld bij nog eens heel wat onbegrijpelijke missers aan de andere kant van het veld voor Leuven was dat het geluk voor Club Brugge gisteren.



Dat hebben de fans natuurlijk ook gezien. En ik wil nog zeggen dat het jammer is voor Leysen, want die speelt echt wel een goed seizoen.



Bij Club Brugge mogen ze ook blij zijn dat Hans Vanaken in volle onweer, dat nu al weken woedt, onverstoorbaar aan het roer blijft staan en de ploeg bij de hand probeert te nemen.



Donderdag tegen Molde moet het echt gebeuren. Tegen een zeer, zeer, zeer haalbare tegenstander uitgeschakeld worden en een kwartfinale van de Conference League mislopen: dat zou echt onvergeeflijk zijn. En het zal desgevallend ook niet vergeven worden, denk ik, en al helemaal niet aan de trainer.

KAA Gent doet niet onder voor Union

Voor KAA Gent wordt de top 6 halen heel moeilijk. Het staat 8e na de 1-1 tegen Union. En na de prestatie van gisteren op het veld van de trotse leider kan de spijt van Gent enkel nog groter zijn dat het straks mogelijk weer niet in Play-off I zit.



Gent deed - behalve dan misschien in het slotkwartier - niet onder voor Union en had op basis van de kansen gewoon moeten winnen.



En als je dan zoals Tarik Tissoudali vorige week het nodig vindt om je bestuur publiekelijk te bekritiseren, dan heb je het gisteren toch zelf pijnlijk laten afweten. Want ik denk niet dat het transferbeleid die 2 grote kansen heeft gemist.



Anders had Gent gewoon gewonnen én zijn lot in eigen handen gehad volgende week tegen Charleroi.

Ik denk niet dat het transferbeleid die 2 grote kansen gemist heeft. Peter Vandenbempt

Dat is een beetje het probleem samen met een korfje weggeefdoelpunten, ook gisteren. Gent heeft sinds Nieuwjaar 1 keer gewonnen in 12 officiële wedstrijden, dan ga je natuurlijk niet ver springen.



Als je week na week bijna de betere bent en zou moeten winnen en dat uiteindelijk niet doet, dan is dat toch gewoon een gebrek aan kwaliteit.



Het is dus best mogelijk dat Gent voor de 4e opeenvolgende keer niet in Play-off I zit. Voor een ambitieuze club, die tot de top van ons voetbal behoort, is dat een dikke onvoldoende. Maar er is dus nog een waterkans..."

Moordend ritme Union en hoenderfris Anderlecht

Union verloor duidelijk van Fenerbahçe en leed nu puntenverlies in eigen huis. Het moet voor de eerste keer zijn dat coach Blessin zelf zei dat de slappe prestatie een oorzaak had: dat moordende ritme waaraan Union eigenlijk al een heel seizoen en nog extra na de winterstop speelt.



Dat lijkt nu toch zijn tol te eisen met wat meer blessures bij spelers en vooral - dat was tegen Fenerbahçe ook al wel te zien - de mindere vorm en frisheid bij een aantal bepalende jongens.



Met Amoura voorop. Puertas had gisteren ook een moeilijke wedstrijd. En dan wordt er ook veel over en weer geknord, stel ik vast. Er was veel balverlies, verloren duels, het voetbal was matig.



Als Gent beter had afgewerkt, had Union gewoon zijn eerste verlies in 23 competitiewedstrijden geleden. Maar daarna toonden ze wel ondanks die vermoeide benen karakter en strijdlust.



Het was in het slot de betere ploeg en had misschien ook nog kunnen winnen. Dat was dan weer een flinke prestatie.

Er zit veel druk op de wedstrijd van Union op Antwerp. Je wil toch niet weer net voor de play-offs 2 of 3 punten inleveren tegenover Anderlecht. Peter Vandenbempt

Eigenlijk moet Union nog 1 keer vol gas geven: niet donderdag, die wedstrijd tegen Fenerbahçe moet je maar opzijschuiven. Maar zondag op Antwerp. Al is dat nog een flinke opdracht.



De kampioen heeft ineens weer vertrouwen. Als ze nog eens winnen van Union, doen ze weer mee voor de prijzen.



Anderlecht heeft wellicht zaterdagavond al gewonnen van KV Kortrijk. Er zit dus veel druk op. Je wil toch niet weer net voor de start van de play-offs 2 of 3 punten inleveren tegenover Anderlecht.



Dat lijkt in tegenstelling tot Union hoenderfris te zijn. Een maand geleden was de kloof 10 punten, nu 6. Nog minder is in de cijfers misschien niet zo belangrijk. Gedeeld door 2 is dat 1 of 2 punten. Maar wel in het hoofd.

Want dan gaan zij - en als zij het niet doen, wij zeker - toch beginnen te denken en zeggen: "Het zal toch niet weer zeker voor Union?"

Logica zegt Genk en KV Mechelen, Vandenbempt denkt Genk en Cercle

Zondag valt de beslissing over de laatste 2 tickets voor de Champions' Play-offs, nog 4 teams komen in aanmerking.



Herinner je een jaar geleden: Gent moest thuis spelen tegen KV Oostende, dat al zeker was van de degradatie. Die gingen natuurlijk winnen en dan was er geen twijfel meer mogelijk: Gent in de top 4 toen nog en niet Club Brugge. Maar het was net het omgekeerde.



Het is zoals Hein Vanhaezebrouck gisteren op de persconferentie zei. Het was toen veel onwaarschijnlijker dat Gent er niet ging bij zijn, dan dat ze er nu wel gaan bij zijn.



De logica zegt mij: het echt goede Racing Genk van gisteren zal altijd winnen in Westerlo, waar zeker resultaatsgewijs met 3 nederlagen een beetje de mot in zit.



En KV Mechelen, de beste ploeg van 2024, 7 van 9 wedstrijden gewonnen zonder nederlaag, 4 op een rij, geweldige flow, barstend van vertrouwen: die gaan ook gewoon winnen in Leuven.

Genk heeft zich dit seizoen gespecialiseerd in falen op cruciale momenten. En KV Mechelen was in een verder verleden gespecialiseerd in plaats 7. Peter Vandenbempt

Maar... Genk heeft zich dit seizoen gespecialiseerd in falen op cruciale momenten. Herinner je de Europese campagne, de bekerblamage in Oostende. En KV Mechelen heeft er in een iets verder verleden een keer of 3, 4 net naast gegrepen. Ze waren gespecialiseerd in plaats 7.

Ze gaan, denk ik, allebei moeten winnen om erbij te zijn, want Cercle Brugge gaat winnen van RWDM, zo zwak als die waren tegen Anderlecht.



Om te besluiten zou mijn voorspelling zijn, dat ik het niet weet. Maar omdat dat een beetje flauw is, zeg ik Racing Genk en Cercle Brugge.