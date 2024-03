Peter Vandenbempt na Europese tik voor Union: "Denk niet dat het weerslag zal hebben op de competitie"

Met een 0-3-nederlaag tegen Fenerbahçe lijkt het einde van het Europese avontuur van Union in zicht, tenzij er zich in de terugmatch in Istanbul nog een Turks mirakel voltrekt. Sporza-commentator Peter Vandenbempt zag hoe de leider in de JPL gisteravond op een sterkere tegenstander botste, maar denkt niet dat deze match zijn sporen zal nalaten. "Union is er de voorbije jaren altijd in geslaagd om meteen te reageren na een tegenslag", klinkt het.

Is Union gisteravond dan op zijn limieten gebotst? "In zekere zin misschien wel. Want het is niet zo dat de spelers die al maanden op hoog niveau presteren nu ineens uit vorm zouden zijn of een gebrek aan vertrouwen zouden hebben. In de aanvangsfase zagen we bovendien wél het Union zoals we dat kennen."

"Door die wedstrijd in Frankfurt was het verwachtingspatroon misschien niet realistisch", meent Peter Vandenbempt. "Maar dat er nu teleurstelling is en dat we verbaasd zijn door deze nederlaag, wijst toch vooral op het feit hoe hoog Union de lat voor zichzelf gelegd heeft de voorbije jaren, ook in Europa."

Een 0-3-thuisnederlaag tegen Fenerbahçe, dat had niemand bij Union wellicht zien aankomen, zeker niet na de knappe prestatie in Frankfurt.

Dat er nu teleurstelling is en dat we verbaasd zijn door deze nederlaag, wijst toch vooral op het feit hoe hoog Union de lat voor zichzelf gelegd heeft de voorbije jaren.

Dat er nu teleurstelling is en dat we verbaasd zijn door deze nederlaag, wijst toch vooral op het feit hoe hoog Union de lat voor zichzelf gelegd heeft de voorbije jaren.

"Fenerbahçe is gewoon een sterke ploeg met veel kwaliteiten. Zo'n Tadic mag dan al 35 zijn, maar bij Union loopt er niemand rond met zijn technische bagage. Union was niet slecht, maar het kon niet goed genoeg zijn door de kwaliteit van de tegenstander."

Het betere openingskwartier leverde evenwel geen goals op en Fenerbahçe bleef ijzig kalm. "Ik denk dat Union gisteravond eigenlijk vooral gebotst is op een tegenstander die heel veel kwaliteiten verenigt. In de eerste plaats métier", zegt Vandenbempt.

Zijn ze bij Union deze ochtend met een kater opgestaan? "Het zal toch even pijnlijk ontwaken geweest zijn", meent Vandenbempt. "Gesterkt door hun prestatie in Frankfurt zullen ze misschien wel gedacht hebben dat er in de Conference League iets mogelijk was. Ik kan me voorstellen dat de teleurstelling groot is."

Toch denkt Vandenbempt dat de Europese tik geen sporen zal nalaten. "Union is er de voorbije jaren altijd in geslaagd om meteen te reageren na een tegenslag, dus ik denk niet dat dit een weerslag zal hebben in de competitie. Er is geen enkele reden voor Union om nu te denken dat ze het niet meer kunnen."

Het programma van Union wordt er met de nakende Europese exit ook wat lichter op. "Spelers die rust nodig hebben, zou ik in de terugmatch niet meer opstellen. Van alle matchen die nog komen, is dit nu ineens de minst belangrijke geworden."