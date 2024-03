Renaat en José blikken terug op incidentrijke tijdrit Parijs-Nice: "Plots wordt tweestrijd Evenepoel/Roglic geleid door UAE"

De ploegentijdrit van Parijs-Nice zal nog even nazinderen in het peloton. Enerzijds was er de plotse uithaal van Remco Evenepoel naar ex-ploegmakker Tim Declercq, anderzijds waren er ook sportief enkele bijzondere vaststellingen. Onze commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer analyseren de incidentrijke dag.

Renaat: Wat is voor jou de voornaamste conclusie na deze geanimeerde ploegentijdrit, José?



José: "Ik weet echt niet wat er gebeurd is bij Soudal - Quick Step. Hadden ze last van de wind? of van de regen? Hoe dan ook: het verval op het einde was groot. En daar kun je niet omheen."

"Ook de performance manager Koen Pelgrim wist na de streep niet goed waar het eigenlijk aan lag. Momenteel blijft het nog allemaal een groot vraagteken voor de buitenwereld, maar hopelijk weten we binnenkort meer."



Renaat: Het was niet de enige bijzondere vaststelling vandaag: ook Roglic verloor veel tijd. Een halve minuut op Evenepoel, zelfs. Of staren we ons nu blind op die mogelijke tweestrijd?



José: "Het duel tussen Evenepoel en Primoz Roglic was voor de start inderdaad hét narratief van deze Parijs-Nice. Maar UAE is daar nu tussen komen fietsen met vier steengoede renners."

"Misschien moeten Bora-Hansgrohe en Soudal-Quick Step de hand nu wel naar elkaar uitsteken, om zo dat kwartet van UAE toch te controleren. Geloof me: die zullen niet de kaart van één renner - Almeida, bijvoorbeeld - trekken, maar de boel helemaal open gooien. Er komen nog zware dagen aan voor de concurrenten."