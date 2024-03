Tim Wellens rijdt volledig in dienst van Pogacar: "Tadej is super, supergoed"

Tim Wellens etaleerde de voorbije weken zijn superbenen. Maar in zijn geliefkoosde Strade Bianche mag hij met die benen niet zelf op zoek gaan naar glorie.



"De tactiek is duidelijk: ik rijd vandaag volledig in dienst van Tadej", zegt Wellens voor de start.



"Maar om Tadej te ondersteunen moet ik eerst zelf in de finale geraken, wat ook niet zo gemakkelijk is."



De grote vraag: hoe goed is Pogacar in zijn eerste koers van 2024?



"Ik heb een paar keer met hem getraind. Dan besef ik dat ik helemaal niet goed ben en Tadej super, supergoed is. Vandaag zal dat niet anders zijn."