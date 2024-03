Wie grijpt er straks naast de top 6? Onze commentatoren geven hun (bijna unanieme) oordeel

za 2 maart 2024 10:18

Klaar voor een thriller? Drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie maken nog zes ploegen een reële kans om de top 6 te halen. Wie worden straks de (on)gelukkigen? Onze voetbalcommentatoren schatten de kansen in.

Geert Heremans

"Echt, ik zou momenteel niet graag in de schoenen van KAA Gent staan. Volgens mij vallen zij er straks tussenuit. Vooral omdat er bij Gent toch heel wat onzekerheid in de club is geslopen door allerlei toestanden. Zoals het aanstaande vertrek van Hein Vanhaezebrouck."

Club blijft Club. Ook de top 6 uit handen geven? Dat zie ik door de aanwezige kwaliteit niet gebeuren. Geert Heremans

"Cercle Brugge haalt het volgens mij wél. Ze hebben een makkelijk programma in de slotmatchen waarin ze minstens 6 punten moeten halen. En met topschutter Denkey, die bijna altijd scoort..."

"Club blijft Club. Ook de top 6 uit handen geven? Dat zie ik door de aanwezige kwaliteit niet gebeuren of er volgt pas echt een paleisrevolutie. Ook Genk en Antwerp trekken het wel over de streep. KV Mechelen staat te ver achter om nog eens kans te maken."



Halen de top 6 - Club Brugge, Antwerp, Genk, Cercle Vallen naast de top 6 - KAA Gent en KV Mechelen

Peter Vandenbempt

"Eerst dacht ik aan KAA Gent, door het stevige programma en omdat ze helemaal niet in de flow zitten. En Club Brugge? Dat kan ik me niet voorstellen. Tegen Union hadden ze zich evengoed kunnen plaatsen, als ze hun kansen hadden afgemaakt." "Maar finaal vrees ik toch voor Cercle Brugge en de wet van de trillende hand. De Vereniging heeft het minst vaak in deze positie gezeten. Misschien slaat dus plots de twijfel toe. En straks moeten ze het tegen KV Mechelen zonder Kevin Denkey en Hannes Van der Bruggen (beiden geschorst, red.) stellen tegen de beste ploeg uit de terugronde."

Halen de top 6 - Club Brugge, Antwerp, Genk, KAA Gent

Vallen naast de top 6 - Cercle Brugge en KV Mechelen



Tom Boudeweel

(blaast) "Het is écht moeilijk. Eigenlijk is het een wonder dat er nog steeds zoveel ploegen in aanmerking komen om naast de top 6 te vallen. Zelfs KV Mechelen, dat op een bepaald moment nog bij de laatste 4 stond. Het toont aan hoe flauw de achtervolgers na Union en Anderlecht aan het presteren zijn..."

Je ziet gewoon dat het bij Club Brugge niet meer dezelfde vriendenbende is zoals in de gouden jaren. Tom Boudeweel

"Club Brugge zal het volgens mij niet cadeau krijgen. Constant puntenverlies én geen teamspirit. Je ziet gewoon dat het niet meer dezelfde vriendenbende is zoals in de gouden jaren. Zoiets is nochtans een cruciaal element in deze fase van de competitie. Maar uiteindelijk geef ik hen toch het voordeel van de twijfel door de klasse die er aanwezig is." "Aanvankelijk wou ik Cercle Brugge zeggen. Nu het money time is, zal het gebrek aan ervaring hen misschien parten spelen. Maar uiteindelijk valt mijn keuze toch op KAA Gent door het wel heel moeilijke programma." Halen de top 6 - Club Brugge, Antwerp, Genk, Cercle



Vallen naast de top 6 - KAA Gent en KV Mechelen



Bert Sterckx

"Rond Antwerp zie ik niet veel problemen. En voor Club mag het, met een thuismatch tegen OH Leuven, eigenlijk ook niet meer mislopen. Cercle Brugge heeft dan weer het voordeel van de kalender. Bovendien hebben ze het soort vastberadenheid dat hen in die belangrijke duels vooruit zal thelpen." "Die drive voel je de laatse weken veel minder bij Racing Genk en KAA Gent. Vooral bij de Buffalo's heb je het gevoel dat er altijd wel iéts misloopt. Volgens mij zullen ze die negatieve spiraal op zo'n korte tijd ook niet meer kunnen omkeren. Te meer omdat ze dit seizoen amper punten pakten in de topmatchen. Amper één zege tel ik..." "Bovendien steekt er - met uitzondering van De Sart - geen enkele speler bovenuit in Gent. Niemand trekt de kar op het veld en ernaast speelt ook van alles." Halen de top 6 - Club Brugge, Antwerp, Genk, Cercle



Vallen naast de top 6 - KAA Gent en KV Mechelen



Stef Wijnants