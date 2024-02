BEKIJK: Deila-time? Club slikte in 1 maand al 5 goals in extra tijd: "Over-mijn-lijkmentaliteit ontbreekt"

do 29 februari 2024 13:27

Club Brugge liet zich opnieuw verrassen in de extra tijd.

Zodra de assistent-scheidsrechter aangeeft hoeveel speelminuten er worden toegevoegd, zullen de Brugse knieën nu wel beginnen te knikken. In 1 maand slikte Club nu al 5 keer een beslissend tegendoelpunt in de extra tijd. "Dat kruipt wel in het hoofd", stelt ex-verdediger Lorenzo Staelens.

Mogen we na Mazzu-time nu ook spreken van Deila-time? Onder de Noorse coach lijkt Club Brugge wel vervloekt in de extra tijd. Tegen Union zag het een bekerfinale in de 94e minuut in rook opgaan. Al voor de 5e keer in amper één maand tijd incasseerde Club Brugge na 90 minuten een cruciaal tegendoelpunt.

90+7': 3-3 tegen KV Kortrijk

De vloek begon eind januari tegen KV Kortrijk. Na twee comebacks (van 1-0 naar 1-2 naar 3-2) kan Djibi Seck Club alsnog punten afsnoepen in minuut 97. "Als je deze match 10 keer speelt, win je ze allemaal", sakkerde Hans Vanaken. Coach Ronny Deila kwam met de profetische woorden: "Hier moeten we lessen uit trekken."

90+9': 2-1 tegen Antwerp

Veel lessen werden er niet getrokken, want amper 5 dagen later is het opnieuw prijs. Tegen Antwerp geeft Club Brugge een 1-0-voorsprong weg. Na de gelijkmaker van Corbanie sloeg de landskampioen in de 99e minuut nog eens toe.

90+4': 2-1 tegen Union

Een ezel stoot zich toch geen drie keer aan dezelfde steen? In de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België lijkt Club bij een 2-0-voorsprong op weg naar een uitstekende uitgangspositie, tot Machida in de 94e minuut Union nog hoop geeft. "We doen er alles aan om geen late tegentreffers te krijgen", stelde Casper Nielsen. "Vorige week op Antwerp werden we ook zo gestraft. Plots scoorden ze uit het niets. We beseffen het en we proberen het simpel te houden om dit verder te voorkomen."

90+1': 1-2 tegen Anderlecht

Na 4 op 6 tegen Eupen en Cercle loopt het uitgerekend in de topper tegen Anderlecht alweer mis. Net als tegen Antwerp geeft Club een 1-0-voorsprong weg. De winnende treffer van Nilson Angulo valt in de 91e minuut. Simon Mignolet klopte achteraf op tafel. "Goals binnenkrijgen de laatste minuten en een voorsprong niet vasthouden. Dit is niet de eerste keer. Dit moet veranderen, want anders win je geen toppers." "Bij een voorsprong houden we moeilijk de bal bij vooraan. Als je de kansen niet wil geven aan de tegenstander, dan moet je de bal in de ploeg houden."

90+4': 2-0 tegen Union

Ondanks de waarschuwing van Mignolet is het in de terugwedstrijd tegen Union opnieuw prijs na 90 minuten. Ross Sykes houdt in de 94e minuut Club uit de bekerfinale.

Lorenzo Staelens: "Pure pech kan je het niet meer noemen"

Lorenzo Staelens, goed voor 4 landstitels met Club Brugge, vreest dat het in de hoofden van de Club-spelers kruipt. "Ze zullen schrik beginnen te krijgen in de slotfase", zegt de ex-verdediger. "De zaken zitten wat tegen bij Club Brugge, maar de over-mijn-lijkmentaliteit van Union ontbreekt momenteel bij Club. Ze spelen ook aan een veel lager tempo." "Dat is ergens wel de verantwoordelijkheid van de coach", stelt de voormalige Profvoetballer van het Jaar. "Die mentaliteit is eigen aan de club, maar is de laatste jaren wat minder." "Ze zouden een type-Vormer in de ploeg moeten hebben, die veel inzet toont. Dat doet Eder Balanta wel soms, maar hij neemt de ploeg niet mee op sleeptouw."

