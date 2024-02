"Niemand kan zomaar onderzoeksrechtertje spelen": privacyspecialist buigt zich over mollenjacht bij voetbalbond

wo 28 februari 2024 19:50

Heeft jouw baas ooit al je gsm of privécomputer opgevraagd voor een controle? Waarschijnlijk niet, maar het overkwam de medewerkers van Belgische voetbalbond - die op zoek is naar een mol - alvast wel. Een actie die op veel verontwaardiging botste, ook bij privacyspecialist Matthias Dobbelaere-Welvaert. "Het is niet omdat het de voetbalbond is, dat we zoiets zomaar moeten aanvaarden."

Kosten noch moeite werden bij de voetbalbond gespaard om uit te zoeken wie enkele weken geleden de scheidsrechtersrapporten gelekt heeft. Zo bestelde de bond een externe audit om het lek op te sporen. Een van de onderzoeksmaatregelen: de medewerkers - niet de scheidsrechters zelf - moeten hun privécomputer afgeven voor een controle.



Een maatregel die moeilijk te verantwoorden is volgens privacyspecialist en -jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert "Eerlijk, ik kan hier moeilijk gelukkig van worden", keek hij bedenkelijk naar de aanpak van de bond.

"Bij eender welk bedrijf zou de opvraging van de gsm's of de laptops van zijn medewerkers op heel wat weerstand botsen. Het is niet omdat het de voetbalbond is, dat we zoiets zomaar moeten aanvaarden."

Het is onaanvaardbaar dat de voetbalbond voor Sherlock Holmes speelt. Matthias Dobbelaere-Welvaert.

Hoe pak je zo'n lek dan wel aan?

"Als men vermoedens heeft van zware fraude of het lekken van bedrijfsgevoelige gegevens, dan kan men een klacht indienen bij de politie of de onderzoeksrechter. En dan wordt er - zoals het hoort - een politie-onderzoek geopend." "Maar dat een bedrijf zelf onderzoeksrechtertje of Sherlock Holmes speelt, is voor mij en voor heel wat mensen onaanvaardbaar."

Juridische zeef

De voetbalbond verdedigde de actie met twee voorname argumenten: eerst en vooral door te stellen dat het onderzoek met volledige medewerking van zijn medewerkers gebeurde. Zo zouden er zelfs contracten opgesteld en ondertekend zijn.

"In de privacywetgeving zijn er enkele regels. Een daarvan is de toestemming van de betrokkenen", legt Dobbelaere-Welvaert uit. "Maar die toestemming moet altijd vrij en geïnformeerd zijn."

"En 'vrij' kan die toestemming in deze case niet geweest zijn. Wanneer je baas je gsm opvraagt, is het moeilijk om neen te zeggen. Je zit in een bepaalde hiërarchie en zult anders meteen verdacht worden wanneer je je verzet. Het argument van 'wederzijdse toestemming' houdt juridisch dus moeilijk stand."

Het enige wat ze proberen te doen, is de handen in onschuld wassen. Matthias Dobbelaere-Welvaert.