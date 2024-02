Anonieme Jasper Philipsen na openingsweekend: "Ik ben nu nog niet goed genoeg"

"Ik zou in ieder geval nog niet in paniek slaan als ik na het openingsweekend nog niet veel punten heb gepakt voor de wielermanager." Dat waren de profetische woorden van Jasper Philipsen voor het openingsweekend.

66e in de Omloop Het Nieuwsblad en 92e in Kuurne-Brussel-Kuurne, een goeie uitslag zat er niet in voor Philipsen. In de Omloop was hij nog mee met de lange vlucht van Wout van Aert en co, maar in Kuurne moest hij passen.

"Ik zat goed gepositioneerd toen de vlucht met vier ontstond, met daarin Wout van Aert, Oier Lazkano, Tim Wellens en Laurence Pithie. Maar meegaan was er niet bij. Mijn benen zeiden neen en dus moest ik hen laten rijden", zegt Philipsen.